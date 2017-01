MINUTE PAR MINUTE - Suite et fin du week-end des 32es de finale de Coupe de France (en attendant la programmation des matches reportés de samedi) avec l'entrée en lice de Marseille et Nice notamment dès 14h15.

Dix matches sont au programme de ce dimanche 8 janvier avec l'entrée en lice de 12 clubs de Ligue 1. L'Olympique de Marseille, Nice, Bordeaux, Toulouse, Lorient,Caen et Metz jouent dès 14h15. Deux duels entre clubs de Ligue 1 avec Toulouse - Marseille et Lorient - Nice. Sainte-Geneviève - Caen, initialement programmé hier après-midi, se joue aujourd'hui. Bordeaux et Metz se déplacent dans des stades de Ligue 2, respectivement Clermont et Lens. Enfin, Auxerre reçoit Troyes.



À 17h les yeux seront braqués sur le choc des extrêmes entre Jeanne-d'Arc de Biarritz, club de septième division française et Rennes, club de Ligue 1. Déplacement périlleux pour Saint-Étienne également qui joue son 32e de finale de Coupe à Croix, dans la banlieue lilloise. Angers est le dernier club de Ligue 1 à jouer à 17h. Il affronte Granville. Derby du sud enfin, entrer Istres et Marseille Consolat.



Le tirage au sort des 16es de finale aura lieu dimanche soir à Lyon avant OL-Montpellier (21h), pour des affiches programmées les 31 janvier et 1er février.

Le film de la journée :

14h31 - Après un ballon perdu à 40 mètres des buts de Marseille, Braithwaite tente un enroulé mais ce n'est pas cadré.



14h28 - Déjà deux buts au stade de l'Abbé-Deschamps entre Auxerre et Troyes. Courtet a ouvert le score à la 8e minute avant que Nivet n'égalise sur penalty dans la foulée pour Troyes.



14h26 - Marseille a bien commencé son match et multiplie les offensives. Cabella, Lopez et Sarr ont déjà frappé au but de Lafont sans tromper le gardien toulousain.



14h22 - Première grosse occasion pour Toulouse et cette frappe lointaine de Doumbia repoussé en corner par Pelé.



14h15 - Le coup d'envoi est donné au Stadium de Toulouse et sur les cinq autres terrains des matches de 14h15.



14h12 - La composition de Bordeaux en déplacement à Clermont : Prior - Gajic, Pallois, Lewczuk, Pellenard - Toulalan, Sertic, Vada - Malcolm, Kamano, Laborde.



13h58 - Le onze de Nice en déplacement à Lorient pour ce 32e de finale de Coupe de France : Benitez - Souquet, Le Marchand, Sarr, Dalbert - Cyprien, Koziello, Lusamba - Ricardo Pereira, Marcel, Pléa.



13h55 - Les titulaires lorientais pour affronter Nice : Lecomte - Moreira, Ciani, Rose, Le Goff - Lautoa, Marveaux, Guendouzi, Mvuemba, Cabot - Jeannot.



13h53 - La composition toulousaine pour affronter l'OM : Lafont - Amian, Diop, Jullien, Moubandjé - Somalia, Doumbia, Durmaz, Trejo - Toivonen, Braithwaite (cap.).



13h52 - Le onze marseillais aligné par Rudy Garcia est tombé : Pelé - Sakaï, Fanni, Rolando, Rekik - Vainqueur, Anguissa, Lopez - Thauvin (cap.), Cabella, Sarr.



13h45 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre la fin de ces 32es de finale de l'édition 2016-2017 de la Coupe de France.

Coupe de France : résultats et programme des 32es de finale

Vendredi 6 janvier :



US Avranches (NAT) - Laval (L2) : 3-1

Les Herbiers (NAT) - Gazélec Ajaccio (L2) : 4-3

Monaco (L1) - AC Ajaccio (L2) : 2-1



Samedi 7 janvier :

15h00 :



Le Poiré-sur-Vie (DH) - Viry-Châtillon (CFA) : 3-1

Blagnac FC (DH) - Niort (L2) : 0-1

Bergerac Périgord FC (CFA) - Toulouse Rodéo FC (CFA 2) : 2-2 (3-2 t. a. b.)

Hauts Lyonnais (DH) - CA Bastia (NAT) : 0-0 (3-4 t. a. b.)

Lille (L1) - AS Excelsior Saint-Joseph (DH/La Réunion) : 4-1

Sarreguemines (CFA 2) - Reims (L2) : 2-1

Strasbourg (L2) - Epinal (NAT) : 4-2 a. p.

18h00 :

US Quevilly Rouen Métropole (NAT) - Jeanne d'Arc Drancy (CFA) : 3-2

Guingamp (L1) - Le Havre (L2) : 2-1

Blois Foot 41 (CFA 2) - Nantes (L1) : 1-2

Grenoble Foot 38 (CFA) - Etoile Fréjus Saint-Raphaël FC (CFA) : 1-2

Besançon FC (CFA 2) - Nancy (L1) : 0-3

Louhans-Cuiseaux FC (CFA 2) - Dijon (L1) : 0-2



Dimanche 8 janvier :

14h15 :

Lorient (L1) - Nice (L1)

Toulouse (L1) - Marseille (L1)

Clermont (L2) - Bordeaux (L1)

Auxerre (L2) - Troyes (L2)

Lens (L2) - Metz (L1)

17h00 :



US Granvillaise (CFA) - Angers (L1)

Châteauroux (NAT) - Pau FC (NAT)

Jeanne d'Arc de Biarritz (DH) - Rennes (L1)

Istres FC (DHR) - GS Consolat (NAT)

Croix Football Iris Club (CFA) - Saint-Étienne (L1)

21h00 :

Lyon (L1) - Montpellier (L1)



Reporté à une date ultérieure :



Fleury 91 FC (CFA) - Brest (L2)



FC Luneville (CFA 2) - FC Chambly Thelle (NAT)

Prix-lès-Mézières (CFA 2) - Ent. Feignies Aulnoye FC (CFA 2)

L1 : premier échelon national

L2 : deuxième échelon

National : troisième échelon

CFA : quatrième échelon

CFA2 : cinquième échelon

DH : sixième échelon

DHR : septième échelon