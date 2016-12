L'entraîneur de Montpellier Hérault Sport Club a affirmé à ses joueurs qu'il devraient littéralement payer chaque gramme pris durant les fêtes de fin d'année.

par Marie de Fournas publié le 26/12/2016 à 22:49

Un gramme = un euro. L’entraîneur du Montpellier Hérault Sport Club a été très clair avec ces joueurs : aucune prise de poids ne sera tolérée à leur retours des fêtes de fin d'année. Et pour être sûr que personnes ne fasse d'écart, il a assuré que ceux qui auront pris du poids devront payer une amende. Autrement dit, pas question pour les joueurs d'abuser de copieux repas de Noël ou d'alcool au nouvel an.



Selon France Bleu qui a révélé cette surprenante sanction, les joueurs ont tous été pesés avant de partir et seront soumis au même examen à leur retour de vacances. Pour chaque gramme pris, ils devront payer la somme de 1 euros. "L'amende peut paraître ridicule mais elle peut vite grimper, [...] si (un joueur) prend un kilo, ça fait mille grammes...", souligne l'entraîneur, Frédéric Hantz. Il a tout de même rappelé à la radio régionale qu'il ne devrait pas y avoir de problème si les joueurs faisaient attention, ainsi que "deux, trois footings".