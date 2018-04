Emmanuel Macron, supporter de l'OM, félicite le PSG pour son titre

et AFP

publié le 16/04/2018 à 01:35

Le président de la République Emmanuel Macron, connu pour être un supporter de l'Olympique de Marseille, a félicité dimanche 15 avril le Paris Saint-Germain, champion de France après sa victoire 7-1 contre Monaco. "Je tiens à féliciter le Paris Saint-Germain pour cette victoire, vous m'aurez fait faire beaucoup de choses ce soir", a souri le chef de l'État, réagissant à cette victoire en conclusion de son interview avec Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel sur BFMTV, RMC et Mediapart.



Quant à l'Olympique de Marseille, lui aussi vainqueur face à Troyes (3-1), Emmanuel Macron va "suivre avec beaucoup d'intérêt la suite de leur parcours européen", a-t-il ajouté. L'OM s'est en effet qualifié mercredi pour les demi-finales de l'Europa League en battant Leipzig 5-2 au stade Vélodrome.



En 2017, le documentaire "Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire, diffusé par TF1 après l'élection du candidat, le montrait rageant après une défaite de son club de coeur en Coupe de France face à Monaco. Ce à quoi Brigitte Macron avait lâché un très spontané "on s'en fout" !



Emmanuel Macron: "Je tiens à féliciter le PSG pour sa victoire, vous m’aurez fait faire beaucoup de choses ce soir" #MacronBFMTV pic.twitter.com/5BXIFsXdEg — BFMTV (@BFMTV) 15 avril 2018