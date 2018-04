publié le 15/04/2018 à 21:46

"Nous avons réussi l'opération sur le plan militaire". C'est ce qu'a déclaré le président de la République ce dimanche 15 avril, au sujet des frappes réalisées en Syrie par la France, les États-Unis, le Royaume-Uni dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 avril en réponse à l'attaque chimique présumée menée par le régime de Bachar al-Assad à Douma.



Interrogé sur la possibilité de "faire la paix" en se livrant à des "actes de guerre", le président de la République a contesté "faire la guerre", en faisant par ailleurs valoir que "les capacités de production d'armes chimiques ont été détruites". "La France n'a pas déclaré la guerre au régime de Bachar al-Assad", a martelé Emmanuel Macron sur BFMTV et Mediapart.

Le chef de l'État a tenu à récuser toute action illégale après les frappes réalisées samedi par la France contre des sites de productions d'armes chimiques du régime syrien. Emmanuel Macron a qualifié cette opération militaire menée comme un "acte de représailles après des infractions avérées au droit international et a réaffirmé vouloir "construire la paix dans la durée".

Le chef de l'État souhaite "parler avec tout le monde"

Le chef de l'État a en effet souhaiter "permettre une transition" en Syrie et réaffirmé être dans "une constance extrême" et souhaiter "parler avec tout le monde", "parce que c'est la condition pour construire la paix". Une politique française de dialogue qui se traduit dans la volonté d'Emmanuel Macron de "convaincre" les Russes et les Turcs de venir à la table des négociations après les frappes occidentales sur la Syrie. "La France discute et elle convainc", a affirmé Emmanuel Macron. Des négociations essentielles puisque "la stabilité du pays est essentielle", conclut le Président.