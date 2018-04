"Captatio benevolentiae" : ce que signifie l'expression latine utilisée par Macron

publié le 16/04/2018 à 00:49

Emmanuel Macron doit certainement faire le bonheur des cruciverbistes et autres fanas du Scrabble. Lors de la plupart de ses interventions télévisées, le président de la République remet au goût du jour des mots et expressions devenus très rares dans le langage courant. Nous avions eu droit, précédemment, à "croquignolesque" ou à "carabistouille". Cette fois-ci, à l'occasion de son interview par Jean-Jacques Bourdin (BFMTV/RMC) et Edwy Plenel (Mediapart), le chef de l'État a opté pour le latin.



Répondant à une question d'Edwy Plenel au sujet de la situation de l'hôpital public, Emmanuel Macron a répondu "je suis attaché comme vous à la cohésion et aux services publics", avant d'ajouter "votre question a une Captatio benevolentiae très précise". Signifiant à peu près littéralement "recherche de la bienveillance", il s'agit "d'un procédé rhétorique cher aux orateurs latins qui sert à nouer un lien direct avec l'auditeur, par l'établissement d'un rapport de sympathie avec lui en vue d'obtenir son adhésion au discours prononcé. Littéralement, c'est la 'séduction des esprits'", explique le Département Fonds ancien de la Bibliothèque municipale de Lyon, cité par LCI.



Emmanuel Macron à Edwy Plenel : votre question a "une Captatio benevolentiae très précise" pic.twitter.com/ELvEPrzviv — BFMTV (@BFMTV) 15 avril 2018

Immédiatement après avoir été prononcés par le président de la République, ces deux mots rares ont été l'objet d'un pic de recherche sur Google. Reste à savoir quelle sera la prochaine expression dépoussiérée par Emmanuel Macron...



Les recherches Google de l'expression "Captatio benevolentiae" dans la soirée du 15 avril 2018 Crédit : Capture Google Trends