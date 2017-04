et AFP

publié le 02/04/2017 à 16:03

Pour la première fois de l'histoire de la Coupe de la Ligue, la finale de la compétition était délocalisée hors de la région Île-de-France. Disputée au Parc des Princes (XVIe arrondissement de Paris) entre 1994 et 1997 puis au stade de France (Seine-Saint-Denis) entre 1998 et 2016, la Ligue de football professionnel a organisé la 23e finale de sa coupe nationale au Parc OL de Décimes, commune voisine de Lyon (Rhône).



Un stade dans lequel évolue l'Olympique Lyonnais (4e, 50 points) concurrent du PSG (2e, 68) en championnat. Les supporters du club de la capitale ont eu la mauvaise idée d'arracher plusieurs sièges, casser des toilettes et coller des centaines d'autocollants à leur effigie sur les strapontins du virage.

Des dégradations qui devrait coûter cher au club de Nasser Al Khelaïfi. La LFP a envoyé un communiqué au club indiquant que ce dernier devra "rembourser l'intégralité des très importants dégâts occasionnés".



Sportivement cette finale a été remportée (1-4) par le PSG pour la quatrième année d’affilée. Il a dominé l'AS Monaco grâce à un doublé d'Edinson Cavani, un but de Julian Draxler et un d'Angel Di Maria. Côté Monégasque, c'est Thomas Lemar qui a inscrit le seul but de son équipe.

