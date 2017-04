publié le 01/04/2017 à 08:50

Le PSG et l'AS Monaco, les deux meilleures équipes de Ligue 1, se retrouvent en finale de la Coupe de la Ligue samedi 1er avril à 20h45 à Lyon. "La meilleure affiche dont on pouvait rêver", s'enthousiasme au micro de RTL, Didier Quillot. Le directeur général de la Ligue de football professionnel s'est surtout exprimé sur le dossier qui occupe le football français : l'arbitrage assisté de la vidéo. À l'essai depuis plusieurs mois dans de nombreux pays, utilisé à deux reprises pour la première fois sur une pelouse française - à bon escient - mardi 28 mars lors du match amical entre les Bleus et l'Espagne, le dispositif va-t-il bientôt être généralisé ? Si ses opposants n'ont pas dit leur dernier mot, si de nombreuses questions restent en suspens, un retour en arrière semble désormais difficile à concevoir.



En France, le directeur général de la Ligue de football professionnel est convaincu que cette évolution "est le sens de l'histoire". "En terme d'équité du résultat, ce n'est pas discutable, estime Didier Quillot. Ça marche, et pour le coup ça a eu une influence directe sur le résultat du match (but refusé à Antoine Griezmann, accordé à Gerard Deulofeu, ndlr)".

Le dirigeant français de 57 ans convient tout de même que "ça supprime de l'émotion". Mais pour lui, "il faut que tout le monde s'y habitue, y compris les joueurs, y compris les spectateurs. Nous allons continuer nos expérimentations l'année prochaine sur la Coupe de la Ligue", dont la finale de l'édition 2017 se joue samedi 1er avril à Lyon entre le PSG et Monaco.