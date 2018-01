publié le 21/01/2018 à 08:30

La saison de cyclisme débute en ce moment avec, déjà en point de mire, le Tour de France et l’éternelle question : un Français peut-il enfin gagner une grande boucle, 33 ans après Bernard Hinault ? Voici l'objet du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama les mercredi 17 et jeudi 18 janvier auprès d'un échantillon de 1.006 personnes représentatives de la population française, âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 353 amateurs de cyclisme.





Après 16 éditions (entre 1998 et 2013) sans qu’aucun tricolore ne se hisse sur le podium final, les récents Tour de France ont été marqués par une montée en puissance des coureurs français. Depuis 2014, les Français ont terminé par quatre fois sur le podium (deux en 2014, un en 2016 et en 2017).



Près de 6 Français et 7 amateurs de cyclisme sur 10 croient à une victoire d'un Français

De quoi rendre les Français enfin optimistes ? Oui, et très majoritairement. 58% d’entre eux et même 68% des amateurs de cyclisme pensent qu’un coureur français peut gagner cette année. C’est le plus haut niveau d’optimisme que nous avons mesuré au cours de ces

trois dernières années (53% en 2016, 47% en 2017).

Les Français comptent probablement sur l’absence du triple tenant du titre, le Britannique Chris Froome, principal adversaire des coureurs français ces dernières années (voir ci-dessous.

velo1 Crédit : Odoxa

velo2 Crédit : Odoxa

Bardet, meilleure chance, Pinot, Barguil et Gallopin en embuscade

2ème en 2016, 3ème en 2017, Romain Bardet aura pour objectif de monter sur la plus haute marche du podium cette année. Si les Français croient en une victoire, c’est sur lui qu’ils placent leurs espoirs. Pour 42% des Français et 59% des amateurs de cyclisme, il

représente la meilleure chance tricolore encore cette année.



Derrière lui, Thibaut Pinot (15% et 11%), Tony Gallopin (15% et 9%) et Warren Barguil (9% et 14%) ont aussi des chances selon les Français et les amateurs de cyclisme. Alexis Vuillermoz et Brice Feillu sont également cités.

velo3 Crédit : Odoxa

Chris Froome doit être suspendu lourdement

Si les Français croient tant à une possible victoire tricolore sur le Tour, c’est aussi parce que le principal prétendant, Chris Froome, risque d’être empêché d'y participer suite à son contrôle anormal pendant le Tour d'Espagne 2017. S’il n’a pas été contrôlé positif à un produit interdit en particulier, les taux anormaux de salbutamol constatés posent question.



Romain Bardet a d’ailleurs exigé, au travers d’une interview publiée ces jours-ci, une suspension exemplaire pour le coureur britannique. Les Français suivent massivement Romain Bardet. 87% d’entre eux et 93% des amateurs de cyclisme attendent une suspension.



Elle doit être lourde pour la majorité d’entre eux. 60% des Français et 65% des amateurs de cyclisme estiment qu’il ne doit pas pouvoir participer aux grands Tours cette année.

velo4 Crédit : Odoxa