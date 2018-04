publié le 02/04/2018 à 11:44

Après la parenthèse internationale, qui a vu l'équipe de France s'incliner à domicile face à la Colombie (2-3) avant de se reprendre et de s'imposer en Russie (1-3), les tricolores ont repris le chemin de leur club respectif avec, pour certains, des fins de championnat haletantes.



Si certains ont déçus sous le maillot bleu, et peut-être perdu des points précieux dans la course à la Coupe du Monde, tout reste à faire alors que Didier Deschamps doit annoncer la liste des 23 joueurs retenus pour la compétition le 15 mai prochain.

Si l'ossature tricolore s'est construite au fur et à mesure des rendez-vous, Hugo Lloris, Raphaël Varane, N'Golo Kanté ou Antoine Griezmann faisant partie des cadres indéboulonnables, des surprises pourraient être d'actualité dans ces prochaines semaines. État des lieux des forces françaises en Ligue 1 mais aussi dans les quatre principaux championnats étrangers.

Ligue 1 (France)

Dans l'hexagone, le programme était divisé entre Ligue 1 et Coupe de la Ligue. En finale de cette dernière, Kylian Mbappé a une nouvelle fois brillé. Désigné homme du match, l'attaquant a régalé le public en étant à l'origine de deux des trois buts du PSG lors de la démonstration contre Monaco (3-0). Après avoir provoqué le penalty transformé par Edinson Cavani à la suite d'un incroyable slalom au cœur de la défense, le "gamin" de Bondy a ensuite offert une passe décisive lumineuse à Angel Di Maria.



Côté parisien, Presnel Kimpembe et Adrien Rabiot, sans être flamboyants, ont fait le travail en défense centrale et au milieu de terrain. La grande déception est monégasque dans cette rencontre. Thomas Lemar, qui avait séduit avec l'équipe de France, était loin de son meilleur niveau et n'a jamais réussi à rentrer dans cette finale. Un match à oublier pour le meneur de jeu alors que son coéquipier Djibril Sidibé, s'est montré en impuissant dans son couloir.



Chez les deux Olympiques, respectivement troisième et quatrième de Ligue 1, Dimitri Payet, buteur face à Dijon (1-3), a une nouvelle fois prouvé qu'il revenait en grande forme à quelques mois du Mondial. À noter les absences sur blessure de Florian Thauvin (OM) et Nabil Fékir (OL) alors que Steve Mandanda a dû quitter ses coéquipiers avant l'heure de jeu.

Premier League (Angleterre)

En Angleterre, Paul Pogba, malgré certaines difficultés notables actuellement, a été titularisé contre Swansea. Le Français, pour sa quatrième titularisation seulement sur les dix derniers matches de Manchester United, a montré à son entraîneur de quoi il était capable, dans le sillage de son match en Russie. Le milieu de terrain a peu à peu retrouvé la confiance au fil du match. L'autre Red Devil, Anthony Martial, n'est pas entré en jeu et pourrait vivre une fin de saison compliquée.



Offensivement, l'éclaircie du weekend a eu lieu du côté d'Arsenal. Alexandre Lacazette, écarté des terrains depuis mi-février après une arthroscopie du genou, a signé un retour probant. Entré à l'heure de jeu, il a dynamité le jeu des Gunners en multipliant les appels. Buteur sur penalty, il a ainsi marqué son dixième but de la saison. Un chemin que n'a toujours pas réussi à trouver Olivier Giroud, qui n'a plus marqué depuis la mi-décembre en championnat.





Hugo Lloris a commis une nouvelle erreur face à Chelsea. Sur un centre, l'ancien Lyonnais a manqué sa sortie aérienne et permis à Alvaro Morata de marquer de la tête. C'est la quatrième erreur du Français menant à un but cette saison selon les statistiques de la Premier League.

Liga (Espagne)

Les Français du Barça n'ont pas brillé ce weekend. Samuel Umtiti, qui a eu beaucoup de mal face à la vivacité de Séville (2-2), est impliqué sur les deux buts andalous. "Big Sam" était loin de son niveau habituel. Mauvais bilan aussi pour Ousmane Dembélé, qui a peiné pendant une heure avant de céder sa place à Lionel Messi. Le Français a peu exploité ses qualités de vitesse et on l'a vu multiplier les incompréhensions et passes dans le vide avec son latéral.



Du côté madrilène, alors que Karim Benzema a célébré son 400e match au Real Madrid en marquant sur penalty contre Las Palmas (3-0), Raphaël Varane a connu une soirée extrêmement tranquille.



Chez le voisin de l'Atlético, Kevin Gameiro a su se distinguer en l'absence d'Antoine Griezmann, suspendu pour ce match face au Deportivo (1-0). Buteur sur penalty, il a offert la victoire aux siens. Titulaire au poste de latéral gauche, Lucas Hernandez a pour sa part livré une copie propre.

Bundesliga (Allemagne)

Corentin Tolisso, de retour de blessure après une grosse contusion au tibia, n'a pas été utilisé par son entraîneur lors de la ballade du Bayern Munich face à Dortmund (6-0). Franck Ribéry, de son côté, a été flamboyant avec un but et une passe décisive.



Du côté de Stuttgart, Benjamin Pavard a soufflé le chaud et le froid. Le défenseur, qui espère confirmer ses récentes convocations en Bleu, a perdu un duel important avant de reprendre son rôle habituel de tour de contrôle en défense.

Seria A (Italie)

Match terne pour Blaise Matuidi lors de la victoire de la Juventus Turin face à l'AC Milan (3-1). L'ancien Parisien, auparavant batailleur mais imprécis, a été remplacé à l'heure de jeu par Juan Cuadrado, un choix offensif de son entraîneur Massimiliano Allegri.