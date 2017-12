Malgré la défaite dans le clasico, "Zidane en a dans le ventre" pour Pascal Praud

publié le 23/12/2017 à 20:00

L'équipe des sports composée de Sylvain Charlet, Éric Sylvestro, Philippe Sanfourche, Nicolas Georgerau, Christian Olivier revient cette semaine sur le Clasico perdu par le Real Madrid de Zinédine Zidane face à son rival barcelonais lors du Clasico. Une défaite au cours de laquelle le Français Karim Benzema a paru emprunté. "Si Zidane vient à être en danger, ce sera par le biais de Karim Benzema parce qu'il l'aura trop longtemps protégé", explique Philippe Sanfourche. "On ne peut pas être 9 au Real Madrid et ne marquer que cinq buts."

En 16 matches, l'ancien international français a marqué autant de buts cette année à Santiago Bernabeu, l'antre du Real, que l'attaquant du Barça Lionel Messi en trois rencontres. Un vide laissé en attaque qui pourrait nourrir les regrets de Zizou qui souhaitait avoir Kylian Mbappé l'été dernier, finalement parti au Paris Saint-Germain.

À retrouver également un top/flop/coup de gueule de l'année 2017 intitulé champagne/bûche/marron. Indice, malgré la défaite du Real, Zinédine Zidane pétille...