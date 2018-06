publié le 05/06/2018 à 11:30

Titularisé face à la République d'Irlande et l'Italie, Corentin Tolisso ne cesse de se faire une place dans l'entrejeu tricolore. Qu'en sera-t-il face aux États-Unis, dernier match de préparation des Bleus avant de s'envoler en Russie ? Didier Deschamps devrait logiquement aligner un "onze" proche de son équipe type afin de se rôder et d'emmagasiner un maximum d'automatismes à quelques jours de la Coupe du Monde.



Si N'Golo Kanté tient sa place au poste de sentinelle, juste devant la défense, le milieu de terrain du Bayern Munich entend bien bousculer la hiérarchie établie. "C'est à moi de donner des maux de tête au sélectionneur. Je travaille dur au quotidien pour espérer jouer les matchs. À moi de continuer à travailler et essayer de faire ce genre de performance, de me rendre disponible et d’être bon à la récupération", a-t-il déclaré après son match face à la Squadra Azzura.

Un joueur très complet

Si Blaise Matuidi et Paul Pogba, qui font office de "vieux" dans cette équipe de France, sont très souvent sollicités par Didier Deschamps, certains supporters plébiscitent davantage Corentin Tolisso, qui séduit à la récupération, à la conservation et à la relance.

Et les statistiques parlent pour lui. Face à l'Italie, l'ancien Lyonnais a été l'un des Français qui a touché et gratté le plus de ballons. De quoi démontré son influence grandissante sur le jeu des Bleus. "Je trouve qu'il prend de plus en plus de galons dans cette équipe de France. Il peut être très bon pour récupérer le ballon, très bon dans le duel, a une très bonne qualité de passe. Il sait se projeter, il peut marquer des buts ou en tout cas se créer des occasions", détaillait notamment Bixente Lizarazu au micro de RTL.

Une adaptation réussie au Bayern

Selon le champion du monde 98, Corentin Tolisso est ainsi "en train de s'imposer comme un titulaire potentiel". Et ce à l'image de sa saison au Bayern Munich. Après avoir quitté l'Olympique Lyonnais, son club formateur, contre 40 millions d'euros l'été dernier, le joueur de 23 ans a parfaitement relevé le challenge dans ce club mythique, où se côtoient notamment Arturo Vidal, Thiago Alcantara ou Javi Martinez.



Auteur de 10 buts et 7 passes décisives pour sa première année outre-Rhin, Corentin Tolisso incarne clairement l'avenir. Et cela ne surprend pas son ancien coéquipier à Lyon, Nabil Fékir : "Je ne suis pas étonné, car j’ai joué quelques années avec lui. Là il joue au Bayern et il est devenu un peu plus mature encore", expliquait-il après la rencontre face à la République d'Irlande. Suffisant pour être davantage qu'un simple joker au milieu de terrain ?