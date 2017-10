Coupe de la La Ligue : PSG, OM, OL... Pourquoi ils ne jouent pas les 16es

publié le 24/10/2017 à 07:58

Guingamp - Montpellier, Strasbourg - Saint-Étienne, Dijon - Rennes et Troyes - Amiens : voici les quatre principales affiches des 16es de finale de la Coupe de la Ligue, qui se disputent mardi 24 et mercredi 25 octobre. Ce 3e tour de la compétition à élimination directe qui ne réunit que les clubs ayant un statut professionnel marque l'entrée des clubs de Ligue 1. Mais pas de tous.



Depuis 2009, les clubs qui se sont qualifiés pour une coupe européenne la saison précédente n'entrent qu'à partir des 8es de finale, avec une protection supplémentaire pour les quatre premiers du dernier championnat, le statut de tête de série. Sont concernés cette année, dans l'ordre, Monaco (Ligue des champions), le PSG (Ligue des champions), Nice (Ligue des champions reversé en Europa League), Lyon (Europa League), Marseille (Europa League) et Bordeaux (Europa League).

Les Girondins n'ont toutefois plus de matches à disputer après une élimination au 3e tour de qualification face aux Hongrois de Videoton.

Le PSG invaincu depuis le 27 novembre 2012

Ces six clubs effectueront leurs débuts le mardi 12 ou le mercredi 13 décembre avec 10 rescapés. En gagnant seulement trois matches, il y aura à la clef une finale à Bordeaux le samedi 31 mars 2018, après Lyon en 2017 et avant Lille en 2019. Vainqueur de la première édition en 1995, le PSG a remporté les quatre dernières contre Lyon, Bastia, Lille et Monaco. Sa dernière élimination remonte au 27 novembre 2012, aux tirs au but à Saint-Étienne.



En attendant de revivre, peut-être, un nouveau "Clasico" entre l'OM et le PSG, dix matches sont au programme cette semaine, dont les quatre entre clubs de Ligue 1 précédemment cités. Parmi ceux qui seront les plus observés, le court déplacement du Lille de Marcelo Bielsa, moribond en L1 (19e), à Valenciennes (10e de L2), et la venue du Red Star, dernier représentant du National (6e), à Metz, lanterne rouge de l'élite.

Coupe de la Ligue : le programme complet

16es de finale :



Mardi 24 octobre :

18h45 : Lorient (L2) - Caen

21h05 : Guingamp - Montpellier



Mercredi 25 octobre :

18h45 : Lille - Valenciennes (L2)

21h05 : Troyes - Amiens

Angers - Nancy (L2)

Strasbourg - Saint-Étienne

Dijon - Rennes

Metz - Red Star (N1)

Toulouse - Clermont (L2)

Tours (L2) - Nantes



8es de finale :

Mardi 12 et mercredi 13 décembre



Quarts :

Mardi 9 et mercredi 10 janvier



Demies :

Mardi 30 et mercredi 31 janvier



Finale :

Samedi 31 mars à Bordeaux

La rédaction vous recommande