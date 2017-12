publié le 28/12/2017 à 17:00

Le Paris Saint-Germain doit vendre. Ce n'est une surprise pour personne. Si Ben Arfa et Lucas sont les plus proches d'un départ, Pastore, Di Maria et Trapp pourraient également atterrir dans un nouveau club lors de ce mercato hivernal en cas de propositions concrètes. Mais un nouveau nom est venu récemment allonger cette liste.



Selon les informations de L'Équipe, le club de la capitale pourrait se séparer de son latéral gauche, Layvin Kurzawa (25 ans). Décevant depuis le début de la saison, l'ancien Monégasque doit également faire face à la montée en puissance de Yuri Berchiche, qui offre davantage de garanties défensives, ces dernières semaines.

Suffisant pour dire au revoir à l'international français ? Une proposition alléchante d'un club étranger pourrait venir sceller le glas de cette romance démarrée en 2015. Les dirigeants qataris, qui sont contraints de trouver entre 60 et 70 millions d'euros pour rentrer dans les clous du fair-play financier, espèrent recevoir un chèque de 25 millions d'euros.

Fellaini et Diarra, deux pistes au milieu

Si la rigueur financière est de mise lors de ces prochaines semaines, les dirigeants qataris ne s'interdiraient pas quelques folies lors du mercato estival, notamment au milieu de terrain. En quête d'une sentinelle, pour suppléer Thiago Motta, certains noms commencent à circuler.



Le club de la capitale pourrait miser sur Marouane Fellaini. C'est en tout cas ce que révèle le quotidien belge La Dernière Heure. Le joueur de Manchester United, en fin de contrat en juin prochain, pourrait représenter une bonne opération même si la concurrence s'annonce rude pour attirer l'international belge (30 ans).



Mais la priorité au milieu de terrain demeure française, à en croire le quotidien belge. Lassana Diarra, libre de s'engager où il souhaite après la rupture de son contrat avec Al Jazira, reste l'option numéro 1 du Paris Saint-Germain.

Donnaruma pour remplacer Trapp ?

Autre sujet sensible pour le PSG ? Le poste de gardien. Kevin Trapp (27 ans), barré au poste de numéro 1 par Alphonse Aréola, affiche de plus en plus ses envies d'ailleurs à quelques mois de la prochaine Coupe du monde. Si les dirigeants parisiens ne ferment pas la porte à un transfert, ces derniers refusent de le laisser partir sans certaines garanties.





Selon le média italien Sport mediaset, Unai Emery regarderait attentivement du côté de la Seria A pour trouver un successeur au portier allemand. Deux noms reviennent régulièrement sur la table : Pepe Reina (35 ans) et Gianluigi Donnarumma (18 ans).



Le premier, expérimenté gardien de Naples déjà sur les tablettes du PSG l'été dernier, voit son contrat arrivé à échéance en juin prochain. Pour le second, le dossier s'annonce plus compliqué. Considéré comme un véritable prodige, le portier de l'AC Milan ne devrait pas être cédé si facilement ou du moins sans une indemnité de transfert importante.