Même "un peu stressé" à quelques heures du coup d'envoi, Philippe de Villiers reste cet homme amateur de mots, de métaphores. Celui qui fut président du conseil général de Vendée de 1988 à 2010 se rendra au Stade de France mardi 8 mai pour la 101e finale de la Coupe de France de football, entre le club amateur vendéen des Herbiers et le PSG.



"J'ai eu l'occasion tout à l'heure de faire une causerie avec les joueurs, révèle l'homme de 69 ans. Je leur ai dit : 'Rêvez, rêvez, rêvez. De toute façon, quoi qu'il arrive, le 8 ami 2018 restera gravé sur le marbre des tablettes de toute l'histoire du football français comme une date particulière : Les Herbiers - Paris Saint-Germain, finale de la Coupe de France'".

"Je leur ai dit aussi : 'Ne vous laissez pas impressionner, oubliez l'équipe qui est en face, jouez votre football, entrez sur le terrain avec un regard de feu, des jambes de feu et le feu au cœur'". L'ancien député et secrétaire d'État à la Culture a alors trouvé des joueurs "très tranquille. Ils ont le sentiment du devoir accompli (...) Ils savent que pour chacun d'entre eux c'est une sorte de Légion d'Honneur. Tous les footballeurs de France, quel que soit leur niveau, rêve d'une finale au Stade de France. Ce soir, eux, ce rêve va se réaliser".

Persuadé que le club de 3e division va "jouer à 12 contre 11 parce que le stade sera vendéen", Philippe de Villiers est toutefois bien conscient du risque d'humiliation. "Mais ce risque fait partie du jeu, du football. Il y a aussi un risque de miracle, on ne sait jamais", espère-t-il.



Enfin, pour celui qui porte le titre de courtoisie de vicomte, ce PSG-Les Herbiers "est un match allégorique, c'est pour ça que tous les Français s'y intéresse. Il est porteur de symboles. C'est Paris contre la province, l'ogre et le petit poucet, une formalité contre un rêve ou encore le foot mercenaire contre le foot tripale (...) On a beau se dire comme moi en ce moment que c'est impossible... Vous savez, Churchill disait : 'Ils savaient que c'était impossible, ils l'ont fait'".