publié le 28/05/2017 à 20:30

Nous ne saurons qu'à la fin de la rencontre si le retour de Benjamin Moukandjo aura été décisif. Absent pour blessure lors de la manche aller, jeudi 25 mai dernier (2-1), le Camerounais est titulaire au stade du Moustoir. Le FC Lorient y reçoit Troyes pour le match retour de ce barrage Ligue 1 et sauver sa place dans l'élite française.





Dans l'Aube, les Merlus se sont inclinés par un but d'écart. Une longueur qu'ils devront rattraper à domicile et avec une composition d'équipe modifiée. Bernard Casoni, entraîneur de l'équipe de Ligue 1, avait admis s'être trompé en alignant deux attaquants de pointe. Ce dimanche 28 mai, le club de Loïc Féry est disposé en 4-3-3.

"Mes joueurs doivent montrer qu'ils ont un peu d'ego. Il y a certainement pas assez de prise de conscience de la part de mon équipe. Je pense à l'institution FCL qui doit jouer une 12e saison en Ligue 1", s'est permis le Sudiste en conférence de presse d'avant-match.

Le direct :

9e - Premier danger pour Lorient. Grandsir déborde côté droit et centre fort devant le but. Lecomte est sur la trajectoire mais lâche le ballon en corner. Ce dernier ne donne rien.



6e - L'ESTAC subit les attaques lorientaises.



4e - Benjamin Moukandjo touche le poteau ! Sur un corner tiré par Mvuemba, il coupe la trajectoire du ballon au premier poteau et prend tout le monde de vitesse.



3e - Lorient joue vite vers l'avant et tient, pour l'instant, le ballon.



2e - Premier contact litigieux, dans la surface de réparation, entre Giraudon et Moukandjo.



1e - Début de la rencontre, les Lorientais engagent.



20h55 - Les deux équipes entrent sur la pelouse du stade du Moustoir.



20h50 - Les clubs de division inférieure sont sortis vainqueurs de 71% des précédents barrages.



20h45 - À domicile, Lorient est resté inviolé sur un de ses 16 derniers matches.



20h40 - Le onze de l'ESTAC :

Voici le XI troyen face au @FCLorient pour le match retour des #BarragesLigue1 #FCLESTAC pic.twitter.com/K3HRrdOEDB — ESTAC Troyes (@estac_officiel) 28 mai 2017



20h35 - Voici l'équipe alignée par Bernard Casoni :



20h30 - Bonjour à tous et bienvenue pour ce live du barrage retour entre Lorient et Troyes.