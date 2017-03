publié le 11/03/2017 à 06:30

Il se rappellera sans doute davantage de son périple marin que de son classement final. Sébastien Destremau, de l'équipe TechnoFirst-faceOcean, est arrivé 18e, et donc dernier, de la huitième édition du Vendée Globe, selon le site officiel de la compétition.



Le skipper français de 52 ans, qui a terminé la course nautique à 1 heure, 40 minutes et 18 secondes ce samedi 11 mars, achève un voyage de 124 jours, 12 heures et 38 minutes. Il arrive 50 jours après son compatriote Armel Le Cléac’h, vainqueur de celle qu'on appelle l'"Everest des mers".

Ce retard conséquent trouve plusieurs explications, notamment techniques. Comme le précise le site du Vendée Globe, Sébastien Destremau a par exemple du subir une panne de son démarreur lors de la troisième semaine de la course, ou encore s'arrêter trois jours en Tasmanie, le 3 janvier, pour vérifier l'état de son bateau.