Eric Bellion a enfin terminé son Vendée Globe. Son projet, "Comme un seul homme", voulait défendre la diversité en mer. Après 99 jours, 4 heures, 56 minutes et 20 secondes, le débutant est de nouveau sur la terre ferme. Il est arrivé à la 9ème place. "Je suis vraiment heureux d'être là parce qu'il y a 30 heures j'étais presque en train d'abandonner. Je n'avais plus d'énergie et plus de grand voile sur le bateau", raconte-t-il au micro de RTL. Malgré ces déboires, Eric Bellion, comme Michel Desjoyeaux et François Gabart avant lui, a réussi son Vendée Globe dès sa première tentative. Il est donc Premier Bizuth.



"Je me suis trouvé un nouvel Eric dans cette aventure", confie le consultant en communication. "Il y a eu un avant et un après Vendée Globe. Et il se trouve que la performance a découlé de ce nouvel Eric", poursuit-il, ravi d'avoir terminé à la neuvième place. Lui qui pensait vivre ses pires tempêtes dans l'océan austral les aura au final vécues à l'ouest du Portugal. "J'ai eu assez peur, le bateau a extrêmement souffert, le moteur est tombé en panne à quelques jours de l'arrivée.", raconte-t-il. Par conséquent, il s'est réellement retrouvé démuni, sans électricité, et ne pouvait compter que sur le retour du vent.

Réputé pour être le tour du monde le plus ardu, ce Vendée Globe a forcé Eric Bellion à puiser dans de nouvelles ressources. Et il le reconnaît bien volontiers. "Ce qui est compliqué dans la solitude sur un bateau, c'est qu'on prend tous les jours des décisions importantes qui impliquent notre intégrité physique, notre sécurité, et quand on est débutant on est incapable de savoir si c'est la bonne", explique-t-il ainsi. "On trouve des ressources que l'on ne pensait pas avoir en soi. L'Eric qui est rentré a moins peur". Et de conclure sur l'une des principales différence entre terre et mer : "Sur terre, on n'a pas autant d'intensité... C'est comme si j'avais vécu 10 à 15 ans d'une vie terrestre en trois mois".