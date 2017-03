publié le 03/03/2017 à 02:29

La vidéo est drôle, la scène est cocasse, la situation est unique, mais pas sûr que les proches de Sébastien Destremau aient forcément apprécié. Dans un passage vidéo publié par le compte Twitter officielle du Vendée Globe, le dernier au classement de l'édition 2017 pêche (ou essaye), sourire aux lèvres.



"À une semaine de l'arrivée, on commence à être à court de vivres, mais je suis assez mauvais en pêche. Voir même carrément mauvais. Si on peut se choper une petite daurade ça peut être sympa... Mais je n'y crois pas", plaisante-t-il face caméra. Le bateau TechnoFirst faceOcean du skippeur de 52 ans se situe au sud des Açores et doit arriver dans une semaine aux Sables-d'Olonne selon le navigateur. Une semaine pendant laquelle Sébastien Destremeau va donc devoir compter sur sa débrouillardise.

Ce manque de nourriture est dû à une inondation dans la réserve alimentaire de l'homme. "Quand tu découvres ça, c'est un coup dur. Tu n'as plus beaucoup de temps pour réétaler ta nourriture. Mais je ne suis pas mort de faim. C'est juste pénible", a rassuré le navigateur sur FranceInfo avant d'avouer se restreindre à un repas par journée.

¿ Sébastien Destremau s'essaye à la pêche ! Le skipper est en restriction alimentaire et doit puiser dans ses réserves de nourriture #VG2016 pic.twitter.com/zLpfG3Vbmt — Vendée Globe (@VendeeGlobe) 1 mars 2017

Après 110 jours de navigation, il devrait donc arriver en France plus d'un mois et demi après Armel Le Cléac'h, vainqueur de l'édition le 19 janvier dernier. Le journaliste, licencié au club de voile de Toulon, n'est pas l'unique skippeur encore en mer : Pieter Heerema et son bateau No Way Back sont au large de l'Aquitaine et sont attendus en Vendée ce vendredi 3 mars 2017.

La position de Sébastien Destremeau (en bleu) le jeudi 2 février 2017 Crédit : Vendéeglobe.org/tracking