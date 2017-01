INVITÉ RTL - Armel Le Cléac'h, qui a remporté son premier Vendée Globe jeudi 19 janvier, a battu le record de l'épreuve. Une réussite qui réjouit son frère.

par Marc-Olivier Fogiel , Luca Dangréaux publié le 20/01/2017 à 14:03

Le Vendée Globe 2016-2017, magnifique de suspens, a été remporté par le Français Armel Le Cléac'h jeudi 19 janvier 2017. C'est au bout de 74 jours, 3 heures 35 minutes et 45 secondes que le Breton a franchi la ligne d'arrivée. Un temps record pour une émotion partagée avec toute la France et toute sa famille. Son frère, Gaël était présent aux Sables d'Olonne pour accompagner la star du jour. Il était aussi l'invité de RTL pour livrer son premier sentiment : "Je ressens beaucoup de fierté, beaucoup d'honneur. C'est une grande journée pour lui et pour nous."



Armel Le Cléac'h avait déjà participé à deux éditions du Vendée Globe. Deux tours du monde qu'il avait terminé sur la deuxième place du podium. Ce titre représentait "un rêve voire même un Graal" selon le vainqueur de l'édition 2016-2017. "La détermination du marin a fait la différence cette année. Sur un bateau il devient un vrai chasseur".



Et pourtant jusqu'à la dernière minute, le breton était chassé. Chassé par Alex Thomson, le Gallois qui est arrivé deuxième vendredi 20 janvier. Les deux hommes ont bataillé au coude à coude pendant toute la durée de la course. Une bataille qui a rendu la victoire finale que plus belle : "La dernière semaine était très difficile avec cet adversaire qui lui a mené la vie dure, il a hâte de décompresser.", toujours selon Gaël Le Cléac'h.