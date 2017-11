Transat Jacques Vabre : l'océan, terrain de jeu des "Ultime"

publié le 03/11/2017 à 15:41

Entre le duo de vieux loups de mer et celui de la nouvelle star des océans accompagné de son fidèle équipier, il y a les deux lieutenants du vaisseau volant "Edmond de Rothschild". Trois bateaux, trois duos, mais surtout trois prétendants au podium final à Salvador de Bahia, une destination qui devait être ralliée en un temps record, moins de dix jours apparemment.



Trois bateaux seulement au départ de cette Transat Jacques Vabre, c'est un bien maigre plateau pour cette catégorie. Mais le "Banque Populaire" d'Armel Le Cléach vient juste de sortir de chantier et deux d'entre eux, le "Macif" de François Gabart et "Actual" d'Yves le Blévec sont en attente d'un départ imminent pour un tour du monde.

À bord de "Prince de Bretagne" le plus petit des grands trimarans de la flotte (il ne mesure que 24 mètres), Lionel Lemonchois s'élancera donc pour la sixième fois sur la Jacques Vabre. Vainqueur en 2005, mais contraint à l'abandon sur ces deux dernières tentatives, dont un chavirage en 2015, il s'est cette année associé au Suisse Bernard Stamm, lui aussi grand habitué de cette course.

Et même s'ils ont 110 ans à eux deux, ils ont l'expérience pour déjouer tous les pronostics puisque leur trimaran ne jouera pas à armes égales avec les deux grands "Ultime". "Mais logiquement, si nous arrivons au bout, on devrait monter sur l'une des trois marches du podium", sourit Lionel Lemonchois.



Car la victoire, selon les observateurs, devrait se jouer entre les deux géants de plus de trente mètres : "Sodebo Ultim" et le tout nouveau "Maxi Edmond de Rothschild" fraîchement mis à l'eau et premier d'une nouvelle génération de trimarans volants qui fascinent déjà la planète bleue.



"La première victoire c'est déjà d'être au départ", annonce tout de suite Sébastien Josse qui sera aux commandes d'un voilier de haute technologie de 32 mètres de long. Il naviguera sur cette traversée de l'Atlantique en compagnie de Thomas Rouxel. La complicité entre ces deux-là qui est née il y a plus de dix ans sera également un atout pour permettre à ce grand trimaran de naviguer et de voler au-dessus de l'eau.

Un test grandeur nature pour le bateau

Mais sera-t-il fiable sur une course de 4350 milles ? Même les intéressés ne savent pas y répondre tant ce bateau sera en test grandeur nature sur cette course avant de montrer tout son potentiel lors de la Route du Rhum 2018 et pour le Tour du Monde entre Brest et Brest l'année suivante.



L'imposant "Sodebo Ultim" de Thomas Coville et Jean-Luc Nelias devrait donc l'emporter. "Mais une course n'est jamais gagnée d'avance", prévient le skipper qui reste lors des dix derniers mois sur un record de tour du monde en solitaire et sur un record de traversée de l'Atlantique sur sa belle monture voilée. "Ce qui est sûr, c'est que nous allons aller très vite, huit ou neuf jours pour descendre au Brésil. Et ça, c'est magique", termine-t-il.