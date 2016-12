Thomas Coville pulvérise le record du tour du monde à la voile en solitaire

Au large d'Ouessant, le skipper français de Sodebo Ultim' a franchi la ligne d'arrivée virtuelle au bout de 49 jours. Il a sept jours d'avance sur le précédent record.

25/12/2016

49 jours, 3 heures, 7 minutes et 38 secondes. C'est le temps qu'il a fallu au skipper français Thomas Coville pour boucler un tour du monde à la voile en solitaire. Il a franchi la ligne d'arrivée virtuelle au large d'Ouessant (Finistère) avec environ sept jours et demi d'avance sur le précédent record. Ce temps de référence avait été réalisé en 2008 par Francis Joyon, qui avait réalisé sa performance en 57 jours et 13 heures.



Moins de cinquante jours pour faire le tour de la planète à travers trois océans, c'est un véritable exploit que seuls quatre équipages au monde ont déjà réalisé. Mais là, il s'agit d'un homme seul sur son maxi-trimaran qui a lutté sept semaines contre le vent et les vagues. Cet après-midi, il était très ému lorsqu'un Falcon de la Marine nationale l'a survolé et établi le contact. "C'est génial, c'est un super cadeau de me faire ça. C'est fantastique, c'est superbe ! Merci beaucoup", a commenté, en chevrotant et avec larmes aux yeux, le marin de 48 ans.



Selon son équipe, le marin breton est "exténué, voire complètement vidé". Il réalisait depuis vendredi des "moyennes ahurissantes pour un solitaire", relève son équipe. En 24 heures, il a ainsi parcouru plus de 650 milles, soit 1.200 km.



Parti le 6 novembre dernier, Thomas Coville a donc parcouru plus de 50.000 kilomètres. Il s'agissait de sa troisième tentative pour battre le record du monde du tour du monde à la voile en solitaire, après 2009 et 2011.