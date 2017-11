Transat Jacques Vabre : la classe Multi50 continue son ascension

publié le 01/11/2017 à 11:12

Six Multi50 sont engagés cette année sur la Transat Jacques Vabre dont le départ sera donné au Havre le 5 novembre. Les Multi 50, ce sont des trimarans de 50 pieds de long (15.24m) qui évoluent de plus en plus avec notamment l’arrivée des foils, ces dérives profilées qui permettent au voilier de gagner en vitesse. Pour cette 13è édition, quatre sur six en seront équipés.



Parmi eux, un nouveau bateau : Ciela Village. Mis à l’eau début octobre à Port la Forêt après 20.000 heures de travail et dix mois de construction, il disputera sa première course et sera conduit par Thierry Bouchard associé à Oliver Krauss. Le skipper amateur Varois âgé de 58 ans s’est offert (pour deux millions d’euros) une vraie machine de course après avoir glané, sur son ancien trimaran, deux fois la deuxième place sur la Transat Jacques Vabre 2015 et sur la Québec - Saint-Malo 2016.

Entièrement révisé après sept mois de chantier, Réauté Chocolat s’est lui aussi équipé d’appendices. Il a été confié à Armel Tripon, nouveau venu dans cette classe qui embarque sur son trimaran le Morbihanais Vincent Barnaud En vieux loup de mer, Lalou Roucayrol a lui aussi équipé son bateau d’un foil à babord. 2è de la Route du Rhum 2014, vainqueur l’an passé de la Québec Saint Malo, le Girondin espère pour sa 9è participation à la Transat Jacques Vabre emmener son Multi50 sur la plus haute marche du podium à Salvador de Bahia. Pour cela il a convié l’Espagnol Alex Pella co-détenteur l’an passé du Trophée Jules Verne sur son Arkema.

L'attraction FenêtréA Mix Buffet

Mais c’est du côté de FenêtréA Mix Buffet que tous les regards seront tournés au départ de la Transat. En effet, Erwan Le Roux vainqueur de la Route du Rhum 2014, triple vainqueur de la Transat Jacques Vabre en 2009, 2013 et 2015 a cette année choisi comme co-skipper Vincent Riou. Vainqueur du Vendée Globe en 2004 à bord de PRB, double vainqueur des deux dernières éditions de la Transat Jacques Vabre en Imoca, Riou disputera pour la première fois l’épreuve en Multi50 avant de lorgner vers la classe Ultime pour disputer le tour du monde en 2019. Dans ce plateau très relevé, Drekan Groupe barré par Eric Defert et Christopher Pratt tentera de bien figurer. Ce dernier n’est pas équipé de foils mais c'est l’ancien Crêpes Whaou ! 2 qui a une dizaine de transats à son palmarès dont deux Jacques Vabre.



Enfin le dernier Multi engagé La French Tech Rennes Saint-Malo est le seul doté de dérives sur les flotteurs. Le toujours souriant Gilles Lamiré associé au Cancalais Thierry Duprey du Vorsent tenteront de tirer leur épingle du jeu face aux foilers.

Multi 50 – les engagés :

Arkema : Lalou Roucayrol-Alex Pella

Ciel Village : Thierry Bouchard-Olivier Krauss

Drekan groupe : Eric Defert-Christopher Pratt

FenêtréA Mix Buffet : Erwan Le Roux-Vincent Riou

La French Tech : Gilles Lamiré-Thierry Duprey du Vorsent

Réauté Chocolat : Armel Tripon-Vincent Barnaud