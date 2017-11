Transat Jacques Vabre : qui pour la victoire en Imoca ?

publié le 02/11/2017 à 17:13

Les années qui suivent l’arrivée du Vendée Globe n’offrent généralement pas un plateau étoffé au départ de la Transat Jacques Vabre. Pour exemple, Le Cléach, Thomson et Beyou les trois skippers montés sur le podium en janvier dernier aux Sables d’Olonne ne sont pas au Havre en ce mois de novembre. D’autres comme Riou ou Josse ont délaissé leur luge océanique pour d’autres montures.



Qu’à cela ne tienne, le plateau reste tout de même très riche cette année dans la catégorie reine des monocoques, celle des 60 pieds. Avec la présence en premier lieu du duo favori pour la victoire à Salvador de Bahia : Jean Pierre Dick et Yann Eliès. Le 4è et le 5è du dernier Vendée Globe sont réunis sur le Saint Michel Virbac avec la ferme intention pour le Niçois d’accrocher une quatrième victoire sur la Route du Café d’autant qu’il disputera pour l’occasion sa dernière course avant de raccrocher et de confier son bateau pour les futures échéances à … Yann Eliès.

"Nous sommes complémentaires" assure Dick. "Mais nous avions surtout envie de naviguer ensemble, c’est ce qui fait la richesse de notre duo. Gagner serait la plus belle des choses pour l’histoire un peu particulière que nous vivons sur cette course", reprend Yann.



Autre duos à suivre, ceux composés de Tanguy de Lamotte et Samantha Davies (Initiatives Cœur) qui bénéficient de l'ancien "Maitre Coq" à foils de Jérémie Beyou, 3è du dernier Vendée Globe, mais aussi celui du navigateur allemand Boris Herrmann associé au Nordiste Thomas Ruyant 4è de la dernière édition. A bord de Malizia II qui bat pavillon Monégasque et qui est l’ancien Edmond de Rothschild de Sébastien Josse, les deux hommes ont la machine pour l’emporter sur cet Imoca ultra rapide puisque lui aussi doté de foils. "Je pars avec une énorme envie de bien faire et pour écrire une belle page maritime avec Boris qui est un marin d’expérience auprès duquel je continue d’apprendre", confie Thomas.

La jeunesse est au rendez-vous

Le couple Malouin Louis Burton - Servane Escoffier a lui aussi le bateau forgé pour la victoire au Brésil Bureau Vallée 2 étant l’ancien Banque Populaire avec lequel Armel Le Cléach a gagné le dernier Vendée Globe. Louis Burton 7è du tour du monde en solitaire participera pour la 4è fois à la Transat Jacques Vabre à seulement 32 ans. Car la jeunesse est au rendez-vous dans cette classe Imoca. Le Suisse Alan Roura révélé au grand public l’an passé en devenant le plus jeune marin à terminer un Vendée Globe en est le parfait exemple. A 24 ans, il sera sur La Fabrique associé à un autre bizuth de cette 13è édition, le Breton Frédéric Denis lauréat de la Mini Transat Douarnenez - Pointe à Pitre en 2015.



Paul Meilhat et son SMA fait aussi parti de cette jeune classe. À 35 ans, il est devenu l’un des grands animateurs de la classe IMOCA après avoir remporté la Transat AG2R en 2014 en compagnie de Gwénolé Gahinet qui sera son équipier au départ du Havre.



Enfin dans cette classe Imoca, l’incontournable Kito de Pavant est au départ de sa 9è Jacques Vabre. Le marin occitan remis de sa collision avec un cachalot au beau milieu de l'océan Indien et du naufrage de son voilier sur le Vendée Globe sera associé à Yannick Bestaven, double vainqueur de la Transat Jacques Vabre en Class40.

Imoca 60 pieds - les engagés :

Des voiles et vous : Morgan Lagravière-Eric Peron

Bastide Otio : Kito de Pavant-Yannick Bestaven

Bureau Vallée II : Louis Burton-Servane Escoffier

Famille Mary : Romain Attanasio-Aurélien Ducroz

Generali : Isabelle Joschke-Pierre Brasseur

Initiatives Cœur : Tanguy de Lamotte-Samantha Davies

La Fabrique : Alan Roura-Frédéric Denis

La Mie câline : Arnaud Boissières-Manuel Cousin

Malizia II : Boris Hermann-Thomas Ruyant

Newrest Pasquier : Fabrice Amedeo-Giancarlo Pedote

SMA : Paul Meilhat-Gwénolé Gahinet

St Michel Virbac : Jean-Pierre Dick-Yann Eliès

Vivi a Beira : Yoann Richomme-Pierre Lacaze