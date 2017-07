publié le 21/07/2017 à 06:19

"Les cols franchis, le chrono de Marseille se profilant, il ne reste plus aux adeptes de l'escarmouche que les 220 bornes séparant Embrun de Salon-de-Provence pour se faire la belle façon Albert Bourlon", souligne Christian Laborde avant la 19e étape du Tour 2017.



"Bourlon, c'était en 1947, l'étape Carcassonne-Luchon, 253 bornes. Il avait faussé compagnie au peloton histoire d'aller chercher une prime. La prime décrochée, au lieu de se relever, il poursuit son effort, se barre, gagne à Luchon. Un homme s'approche de lui, lui sert la main, le félicite, veut tout savoir. Cet homme, c'est Marcel Cerdan".

"Boxe et vélo se ressemblent, ce sont les deux sports les plus durs, estime l'écrivain. Mais quel est le plus dur des deux ? On a posé la question à Raymond Poulidor. Il a répondu c'est la boxe car boxer, c'est monter le Tourmalet avec un mec qui te fout son poing dans la gueule à chaque virage".



Durant toute la durée de ce Tour de France 2017 (1er-23 juillet), retrouvez chaque matin à 7h30 Fenêtre sur Tour, l'échappée radiophonique, de Christian Laborde. Cette plume raconte la fabuleuse histoire du Tour en une minute chrono. Retour sur un siècle d’aventure humaine à travers un hommage vibrant aux coureurs, toutes générations confondues.