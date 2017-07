et Le Service des Sports

publié le 07/07/2017 à 07:45

"Le peloton marche à l'eau claire, sauf Jacques Anquetil qui, le dimanche 5 juillet 1964, durant la journée de repos, pendant que ses rivaux s'entraînent, déguste une sangria", raconte Christian Laborde en marge de la 7e étape du Tour 2017, qui visite les vignobles de Bourgogne dans les 50 derniers kilomètres.



"Vexés par tant de désinvolture, Raymond Poulidor, Federico Bahamontes et Julio Jiménez, le gratin des pentes, attaque et distance le lendemain, dans le col d'Envalira, un Anquetil à la ramasse. La sangria ne passe pas". Survient alors un épisode incroyable. "Parvenu au sommet d'Envalira, Anquetil avale un bidon de Champagne brut, se lance à tombeau ouvert dans la descente noyé dans le brouillard, revient sur les échappés et remporte le Tour. Anquetil, c'est Anquetil, point barre".

