publié le 05/07/2017 à 07:44

"L'arrivée de la 5e étape se juge au sommet de la Planche des Belles Filles, raconte Christian Laborde à quelques heures du début de la 5e étape de cette Grande Boucle 2017. Elles peuvent bien sortir d'un chanson de Salvatore Adamo, les filles du bord de la planche, et n'être vêtues que d'un mini-maillot, les regards n'auront guère de regard pour elle. Mesdemoiselles je vous le dit, le Tour de France est chaste, et longtemps les épouses des champions furent tenues à l'écart des hôtels lors de la journée de repos", poursuit l'écrivain.



"Autant le Tour est chaste, autant le jargon cycliste est érotique, enchaîne-t-il. Ne peut-on pas en effet, sur une étape du Tour, se faire sucer, avant de se faire sauter sur la ligne par quelqu'un qui a la giclette ? On se croirait, avec un tel patois, non chez Gino Bartali mais chez Rocco Siffredi, dont on connait par ailleurs les talents de grimpeur".

Durant toute la durée de ce Tour de France 2017 (1er-23 juillet), retrouvez chaque matin à 7h30 Fenêtre sur Tour, l'échappée radiophonique, de Christian Laborde. Cet écrivain amoureux de vélo raconte la fabuleuse histoire du Tour en une minute chrono. Retour sur un siècle d’aventure humaine à travers un hommage vibrant aux coureurs, toutes générations confondues.