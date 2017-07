publié le 18/07/2017 à 06:24

"Si René Pellos et Roger Blachon suivaient le Tour aujourd'hui, entre Le Puy-en-Velay et Romans-sur-Isère, ils pesteraient, assure Christian Laborde avant la 16e étape de cette Grande Boucle 2016. Les deux dessinateurs désormais disparus "pesteraient contre le casque, pesteraient contre les lunettes", ces attributs "qui masquent le visage des champions. Impossible dans ces conditions de saisir sourires et rictus".



"Ils pesteraient d'autant plus que vient désormais s'ajouter la barbe, poursuit-il. Rappelons ici que le vélo est un sport imberbe. On ne se rase pas les jambes pour se laisser pousser la barbe ! Peter Sagan est barbu, me direz-vous. Oui, mais chez Peter Sagan, la barbe fait partie d'un look. Qui plus est, Sagan est aisément reconnaissable. Il porte soit le maillot vert, soit le maillot de champion du monde".

