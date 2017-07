publié le 06/07/2017 à 05:30

L'image a fait le tour du monde mardi 4 juillet. À la bagarre avec Mark Cavendish lors du sprint final de la 4ème étape à Vittel, Peter Sagan semble clairement donner un coup de coude au Britannique, l'envoyant dans les barrières et provoquant sa chute, puis son abandon en raison d'une fracture de l'épaule droite. Dans un premier temps déclassé de l'étape et pénalisé de 30 secondes au classement général, le Slovaque a finalement été exclu de l'édition 2017 du Tour de France.



Au lendemain de ce coup de théâtre, le champion du monde en titre a voulu remercier tous ses supporters en enregistrant un message vidéo dans la voiture qui l'emmenait à l'aéroport, puis en le publiant sur son compte Twitter: "Salut à tous mes fans. C'est un triste dénouement pour moi, mais je voudrais vous remercier pour votre soutien en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg et aussi en France. Je me rends maintenant à l'aéroport, puis à Monaco, où je vais aller voir ma femme. Tout ce que je peux dire c'est "merci", vous me donnez beaucoup d'énergie, continuez comme ça. Merci !".

Bora Hansgrohe, l'équipe de Peter Sagan, avait réfuté tout geste irrégulier de la part de son sprinter, estimant qu'il était resté sur sa ligne durant les dernières dizaines de mètres de l'étape. "Je ne savais pas que Mark Cavendish était derrière moi. Il venait de ma droite et j'essayais d'aller sur la roue de Kristoff. Mark est arrivé vraiment vite de derrière et je n'ai juste pas eu le temps de réagir et d'aller sur la gauche. Il m'est arrivé dessus et s'est retrouvé sur la barrière", avait expliqué le Slovaque, qui s'était ensuite excusé auprès de Mark Cavendish.