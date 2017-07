publié le 05/07/2017 à 17:10

Il n'a pas écrasé la première arrivée en altitude de ce Tour 2017 ni creusé d'écarts conséquents avec ses principaux rivaux. Mais le fait est là : au soir de la 5e étape, Chris Froome, double tenant du titre et vainqueur en 2013, endosse déjà le maillot jaune de leader. Il semble dans la forme de sa saison. Son équipe Sky impressionne toujours autant.



3e au sommet de La Planche des Belles Filles et au terme d'une montée finale de 5,8 km avec un passage à 20% de pente moyenne, le Britannique a relégué l'ancien porteur de la tunique de leader, son coéquipier Geraint Thomas, à 12 secondes au classement général. Auteur d'un grand numéro et vainqueur de l'étape, sa première sur le Tour, l'Italien Fabio Aru pointe sur la 3e marche du podium provisoire à 14 secondes.

Suivent l'Irlandais Daniel Martin (25 secondes), l'Australien Richie Porte (39"), le Britannique Simon Yates (43"), le Français Romain Bardet (47"), l'Espagnol Alberto Contador (52") et le Colombien Nairo Quintana (54"), 9e de l'étape à 14 secondes de Froome et 9e au général.

Classement de 5e étape du #TDF2017



1. Fabio Aru ¿¿

2. Dan Martin ¿¿

3. Christopher Froome ¿¿

4. Richie Porte ¿¿

5. Romain Bardet ¿¿ pic.twitter.com/whAPKVLwyk — Le Tour de Franz (@leTourdeFranz) 5 juillet 2017

Le classement général pic.twitter.com/VMZqH4iWhZ — Marion Rousse (@Roussemarion) 5 juillet 2017

L'équipe BMC de Porte a roulé en tête de peloton tout au long de la journée pour durcir la course et maintenir un écart de moins de 4 minutes sur une échappée initiale de 8 (les Français Thomas Voeckler, Mickaël Delage et Pierre-Luc Périchon, les Belges Jan Bakelants, Thomas De Gent et Philippe Gilbert, le Norvégien Edvald Boasson Hagen, le Néerlandais Dylan Van Baarle). Mais au pied de la première arrivée en altitude de cette édition, la Sky a repris les choses en main.



Sous l'impulsion des coéquipiers de Froome, le groupe de favoris s'est logiquement disloqué au fur et à mesure des hectomètres. Le "Kényan Blanc" a lui même placé deux attaques pour parvenir à glaner quelques secondes supplémentaires sur ses rivaux, mais pas pour reprendre Aru, lancé dans un numéro à la Nibali en 2014. Prochaine grande explication attendue samedi 8 juillet sur la route des Rousses. Le Tour 2017 est définitvement lancé.