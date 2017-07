publié le 02/07/2017 à 17:14

La deuxième étape de ce Tour de France 2017 ne devrait pas rester dans les annales de cette 104e édition. L'échappée, partie dès les premiers mètres (Thomas Boudat, Taylor Phinney, Yoann Offredo et Laurent Pichon), n'a été rattrapée que dans les deux derniers kilomètres. Tout le monde restant plus ou moins statique sur les 203,5 km qui reliaient Düsseldorf et Liège. Le Britannique Marcel Kittel (Quick-Step Floors) s'est finalement imposé au sprint final, comme prévu.



Le peloton n'était toujours pas aidé par la météo. Vent et pluies abondantes ont couvert ce dimanche 2 juillet 2017. Des conditions qui ont provoqué une chute groupée. À une trentaine de kilomètres de l'arrivée, dans une légère descente et aux abords d'un rond-point, un coureur en tête de peloton a glissé, emportant avec lui notamment Romain Bardet et Christopher Froome, plusieurs coureurs des équipes Cofidis et Katusha.



Le Britannique Geraint Thomas (Sky) a conservé son maillot de leader. Le podium est complété par le champion de France Arnaud Démare et un autre Allemand, André Greipel.



Plus d'informations à venir sur RTL.fr...