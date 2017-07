publié le 02/07/2017 à 11:31

Chris Froome et son équipe de la Sky sont les favoris de ce Tour de France 2017 et l'ont vite rappeler. Ce samedi 1er juillet, lors du contre-la-montre initial, Geraint Thomas (Sky) a réalisé le meilleur temps et donc porté le maillot jaune. Le leader de l'équipe a pris de l'avance sur ses principaux rivaux et quatre de ses coéquipiers se sont installés dans le top huit.



Cette deuxième étape relie Düsseldorf (ALL) à Liège (BEL), en 203,5 kilomètres, et semble promise aux sprinteurs (Démare, Bouhanni, Degenkolb, Greipel, Kittel, Sagan entre autres). Pas de quoi rassurer Nairo Quintana. Le Colombien, favori numéro deux de cette Grande Boucle 2017 n'est pas un spécialiste de ces fins de courses et a perdu son bras droit, Alejandro Valverde.

L'Espagnol s'est fracturé la rotule dans une lourde chute due à la pluie. Les conditions de jeu ne s'annoncent pas bien meilleures pour cette première étape en ligne. Le départ fictif est donné à 12h03, le départ lancé est prévu pour 12h30, l'arrivée à 17h14.

Le tracé de la deuxième étape du Tour de France 2017.

Le direct :

12h00 - Les coureurs sont alignés, prêts pour le départ fictif.



11h50 - Alejandro Valverde, coureur de l'équipe Movistar qui a abandonné hier pour blessure, a donné de ses nouvelles su son compte officiel Twitter : "Ce soir, j'ai été opéré d'une fracture de la rotule à l'hôpital universitaire de Düsseldorf. Tout s'est bien passé. Merci d'être là".



11h40 - Cette 2e étape visitera donc deux pays.

Etape 2 : ¿Düsseldorf > Liège ¿



¿ 203,5km

¿ Départ : 10h30

¿ Diffusion TV : France TV 12h

Première chance pour les sprinteurs !#TDF2017 pic.twitter.com/EbmKIbmXRr — Le Tour de France (@LeTour) 2 juillet 2017



11h30 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour le direct commenté de la 2e étape du Tour de France 2017. Au programme : 203,5 km entre Düsseldorf et Liège avec une arrivée prévue à 17h14.