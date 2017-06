Top 14 : Clermont favori de la finale face à Toulon pour 54% des amateurs de rugby

publié le 04/06/2017 à 10:55

Le champion de France 2010, finaliste malheureux à quatre reprises depuis l'an 2000 et trois fois en Coupe d'Europe, face à un club de retour sur le devant de la scène depuis le début des années 2010, avec son lot de stars internationales. L'affiche de la finale du championnat de France de rugby 2017 est alléchante sur le papier.



Deux Français sur cinq ont d'ailleurs l'intention de s'y intéresser. Voici le premier enseignement du sondage Odoxa pour RTL et Winamax réalisé réalisé par internet les mercredi 31 mai et jeudi 1er juin auprès d'un échantillon de 989 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 392 amateurs de rugby.



40% des Français suivront le résultat de la finale du Top 14

Ce score de 40% est évidemment plus élevé chez les amateurs de rugby, qui ne rateraient l’événement pour rien au monde : 85% d’entre eux s’informeront au moins du résultat du match. Dans le détail, 17% des Français regarderont le match en direct.

Le profil du téléspectateur est surtout masculin (26% des hommes contre 9% des femmes) et plutôt âgé (20% des plus de 50 ans). Le rugby reste un sport du sud. Dans le Sud-Ouest et le Sud Est, 29% et 21% des habitants regarderont le match contre seulement 11% dans la moitié nord de la France.

40% des Français suivront le résultat de la finale du Top 14 Crédit : Odoxa

Clermont légèrement favori d’un match ouvert selon les amateurs de rugby

Toulon participera à sa cinquième finale de Top 14 en six ans mais n’en a remporté qu’une, en 2014. Quant aux Clermontois, ils participeront à leur deuxième finale en trois ans après la défaite de 2015 face au Stade Français.



Les deux clubs ont terminé la saison régulière à la 2ème et à la 4ème place. Selon les amateurs de rugby, le match sera serré mais ils placent Clermont légèrement favori. 54% d’entre eux voient les jaunes et bleus s’imposer dimanche, 46% pronostiquant plutôt la victoire de Toulon.

Clermont légèrement favori d'un match ouvert selon les amateurs de rugby Crédit : Odoxa

Un championnat proche des valeurs du rugby malgré le business

Ces dernières années, le Top 14 s’est métamorphosé. Soutenu par des moyens financiers plus élevés que les autres championnats européens, le championnat français a vu arriver les meilleurs joueurs de l’hémisphère sud pour le plus grand bonheur des amateurs de rugby. Pour 73% d’entre eux, le Top 14 est spectaculaire, et 67% d’entre eux jugent même que c’est le meilleur championnat européen.



Quel que soit le sport, dès lors qu’il est professionnel, les championnats performants sont souvent accusés de faire passer l’argent avant le sport. Mais le Top 14 semble réussir la prouesse de combiner professionnalisation et conservation des racines. 78% des amateurs de rugby estiment en effet que le Top 14 est de plus en plus un business mais pour 75% d’entre eux, il reste proche des valeurs du rugby.

Le Top 14 : de plus en plus un business mais le championnat reste proche des valeurs du rugby pour les amateurs Crédit : Odoxa

Un impact positif sur le niveau du XV de France

Comme la Premier League pour le football en Angleterre, le Top 14 est régulièrement accusé d’avoir un impact négatif sur l’équipe nationale. Les jeunes joueurs ayant moins d’opportunités de jouer, certains d’entre eux ne parviennent pas à atteindre le niveau international alors qu’ils en avaient le potentiel. Voilà l’argument souvent entendu.



Mais les amateurs de rugby ne sont pas du tout d’accord avec cette idée, seuls 29% jugent qu’il est négatif. Pour 70% d’entre eux, l’impact est positif. Ils estiment en effet que les joueurs français évoluent avec les meilleurs joueurs mondiaux et en profitent pour progresser plus qu’attendu.

Pour 70% des amateurs de rugby, le Top 14 a un impact positif sur le niveau du XV de France Crédit : Odoxa