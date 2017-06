publié le 01/06/2017 à 08:25

La France, qui a de fortes chances d'accueillir les Jeux Olympiques de 2024 (la presse américaine rapporte que le CIO serait proche d'un accord avec Los Angeles et Paris sur une double attribution des Jeux 2024 et 2028), va-t-elle aussi être l'hôte de la Coupe du monde de rugby 2023 ? La Fédération française de rugby (FFR) va remettre, ce jeudi 1er mai à Dublin, son dossier de candidature à World Rugby, la Fédération internationale. La France est en concurrence avec l'Irlande et l'Afrique du Sud.



N'est-ce pas la candidature de trop, sachant que Paris vise aussi l'Exposition universelle de 2025 ? "Non je ne crois pas", lance Bernard Laporte sur RTL. "D'abord cela ne concerne pas le même public", argue le président de la FFR. "Au contraire, cela donne beaucoup de force à tous ces dossiers. Cela veut dire que la France est dynamique, et qu'elle est capable surtout, de par le passé, d'organiser ce genre d'événements", poursuit--il.