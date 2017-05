Challenge Européen : le Stade Français s'offre la "petite" coupe d'Europe

publié le 12/05/2017 à 22:58

Il y a quelques semaines, le club semblait en mort clinique. Après avoir failli se retrouver exsangue à la suite d'un projet de fusion avec le Racing, le Stade Français et ses joueurs ont montré qu'il avaient de la moelle et du cœur en allant chercher un sacre européen, celui du Challenge Européen en battant les Anglais de Gloucester 25-17 à Édimbourg. Les hommes de Gonzalo Quesada, sous le déluge écossais, ont tenu une promesse qu'ils s'étaient faite : tout donner pour finir la saison en trombe avant que les projets sportifs des uns et des autres ne les emmènent loin du Stade Français, qui attend lui aussi de savoir sous quel forme il restera en vie.



Des essais de Sergio Parisse (32ème), Jonathan Danty (57ème) et Geoffrey Doumayrou (71ème) et les bottes de Morné Steyn et Jules Plisson ont fait plier Gloucester. La pression mise par les Stadistes a étouffé les Anglais, notamment en seconde période où la puissance du pack parisien a empêché les adversaires de développer leur jeu, après une première période qui a vu Gloucester mener de 10 points. Un sacre de plus pour Gonzalo Quesada, champion de France 2015 avec ce groupe et qui quitte le club sur un autre titre. Place maintenant au prochain repreneur, qui pourrait être un groupe d'investisseurs mené par d'ancien joueurs dont Christophe Dominici.