PRÉSENTATION - Le 51ème Super Bowl se déroule dimanche 5 février à Houston entre les New England Patriots et les Falcons d'Atlanta, avec à la clé des chiffres toujours étourdissants.

L'Amérique va vivre l'un des dimanches les plus sacrés de l'année. Ce 5 février, le temps s'arrêtera à 00h30 à Paris et 17h30 à Houston lieu où se déroulera le LIème (51ème) Super Bowl de NFL entre les New England Patriots et les Falcons d'Atlanta. Une finale du championnat de football américain qui validera des records sportifs et économiques. Ainsi, le quarterback-vedette de New England Tom Brady et son entraîneur Bill Belichick sont les premiers à disputer sept éditions du Super Bowl.



En outre, Brady peut devenir à 39 ans le premier quarterback à remporter le titre suprême à cinq reprises. Véritable star qui a dépassé le cadre de son sport aux États-Unis, Tom Brady est considéré comme le gendre idéal et forme un couple des plus glamours avec Gisele Bündchen, le mannequin star brésilien. Inévitablement lié à sa franchise de Nouvelle-Angleterre, qui reste sa seule équipe depuis son passage en professionnel en 2000, c'est grâce à la magie de son bras que les Patriots ont gagné leur 4 titres. New England va disputer pour la neuvième fois de son histoire le Super Bowl, nouveau record de participations.

400 millions de dollars en publicité, 1,23 milliard de chicken wings

Mais comme chaque année, les chiffres les plus étourdissants du Super Bowl se trouveront autour du match. Le prix moyen d'un billet pour assister au Super Bowl est de 5.216 dollars (4.846 EUR). Les sièges les mieux placés se négocient à plus de 70.000 dollars (65.034 EUR). Le NRG Stadium, stade où évolue en temps normal l'équipe NFL des Houston Texans, a une capacité de 70.000 places avec des loges louées 358.000 dollars (332.605 EUR), boissons et petits-fours inclus.



Les autres stars du match sont bien entendu les publicités produites spécialement pour l’événement. Le spot de publicité de 30 secondes à la télévision s'est négocié à 5 millions de dollars (4,6 M EUR) et un total de 400 millions de dollars (371,6 M EUR) devrait être dépensé en publicité lors de la journée. La messe du consumérisme américain comporte également des chiffres plus insolites. 1,23 milliard d'ailes de poulet, les fameux "chicken wings" et 51,7 millions de caisses de bière seront consommés dimanche dans l'ensemble des États-Unis. Faut-il y voir un lien ? Toujours est-il qu'1,5 million d'Américains devraient prendre un jour de congé maladie lundi au lendemain du Super Bowl, parfois très arrosé en famille et/ou entre amis.

Lady Gaga pour un show à 10 millions de dollars

Si les fans de sport en ont pour leur frais, le Super Bowl offre aussi un authentique spectacle à la mi-temps. Un show musical son et lumières qui maintient les spectateurs et téléspectateurs en haleine. Un an après avoir chanté l'hymne américain avant le Super Bowl 2016, Stefani Germanotta alias Lady Gaga est cette fois la tête d'affiche du "Super Bowl half time show", un spectacle de treize minutes présenté comme le plus suivi au monde (110 millions de téléspectateurs en 2016) qui coûte à son sponsor, une célèbre marque de boisson gazeuse, la modique somme de dix millions de dollars.



La télévision américaine est prête à faire face à toutes (mauvaises) surprises. Depuis 2005, pour éviter une réédition du "Nipplegate", scandale provoqué l'année précédente par Justin Timberlake qui avait dévoilé un téton de Janet Jackson, le show sera diffusé en léger différé. Justin Timberlake sera d'ailleurs de retour au Super Bowl à travers une publicité dans laquelle il apparaîtra.