publié le 27/12/2017 à 08:42

Jacques Brunel sera le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de rugby. Bernard Laporte a choisi l'actuel entraîneur de Bordeaux-Bègles pour remplacer Guy Novès. "Bernard Laporte a jugé les résultats", explique Christophe Dominici, consultant rugby au micro de RTL.



Selon lui, ce choix d'un nouveau sélectionneur intervient après les derniers résultats médiocres du XV de France. "Bernard Laporte n'aime pas les défaites", explique-t-il. L'objectif est de relever le rugby français. "On a un Top 14 très fort, estime Christophe Dominici, les clubs ont le pouvoir sur la fédération".



"Les joueurs sont capables d’évoluer à un meilleur niveau", poursuit Christophe Dominici. Pour autant, peu de personnes souhaitaient avoir le poste de sélectionneur du XV de France selon lui. En cause : l'enjeu de la Coupe du monde en 2023. "C'est une mission de deux ans, et si on échoue c'est très compliqué de retrouver un poste après."