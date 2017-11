Rugby : comment la France a décroché l'organisation de la Coupe du monde 2023

publié le 15/11/2017 à 21:01

Dans la course à l'organisation du mondial 2023 de rugby, la France semblait bien mal embarquée. Le 31 octobre dernier, World Rugby (l'organisme international en charge du rugby à XV et à sept, ndlr) rendait son avis public et estimait que le dossier de l'Afrique du Sud était "recommandé à l'unanimité", face à celui de la France et de l'Irlande. Si cet avis n'avait qu'une valeur consultative, la candidature française, portée par Bernard Laporte se retrouvait en bien mauvaise posture.



Quinze jours après, retournement de situation : la France a finalement été choisie par les fédérations internationales de rugby pour organiser l'événement. Elle a ainsi recueilli 24 voix contre 15 pour l'Afrique du Sud au second tour de scrutin, l'Irlande ayant été éliminée après le premier tour. Comment expliquer ce revirement de situation ?

Déjà parce que Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, et Claude Atcher, directeur de France 2023 ont mené sans relâche campagne à travers toute la planète pour convaincre les votants de confier cette Coupe du monde à la France. Mais aussi parce qu'ils avaient de solides arguments à apporter. Notamment du côté financier. Il faut savoir que le pays reversera à World Rugby, et donc aux fédérations plus de 300 millions d'euros, soit bien plus que ses deux concurrents.

La sécurité en Afrique du Sud pointée du doigt

D'autre part, après l'avis rendu en faveur de l'Afrique du Sud fin octobre, Bernard Laporte avait mis en avant la criminalité élevée dans le pays. "Sur la sécurité, on est au même nombre de points alors qu’il y a 52 morts par jour en Afrique du Sud. C’est un truc de fou !", s'était-il emporté dans les colonnes de Sud Ouest.



Enfin, le président de la Fédération française de rugby estime que si la France a gagné le droit d'organiser la compétition, c'est grâce à son "expérience". "2007 (année où nous avions déjà organisé la Coupe du monde de rugby, ndlr) a laissé un bon souvenir aux délégations. Le fait que nous soyons pays organisateur de l'Euro-2016 (de football)... Les gens voient tout ça. Et puis on la chance que la France soit un pays qui plaît. C'est le pays le plus visité au monde. Inconsciemment, cela doit compter", a-t-il déclaré à l'annonce du verdict.



De son côté, l'Afrique du Sud a du mal à digérer. Le directeur général de la Fédération sud-africaine de rugby, Jurie Roux, a dénoncé un processus "entièrement opaque".