publié le 15/11/2017

La France a réussi à déjouer les pronostics. Elle organisera la Coupe du monde de rugby 2023, alors qu'elle ne partait pas favorite face à l'Afrique du Sud. Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, qui a fait campagne pendant des mois pour convaincre les votants de confier l'événement à la France s'est réjoui de cette décision au micro de RTL.



"C'est la victoire du rugby français et j'étais le garant de cette candidature. Je suis très fier pour tout le rugby amateur, tous ces bénévoles qui au quotidien œuvrent dans les clubs, forment nos gamins. Nous avions la responsabilité de gagner, c'est chose faite. Maintenant je suis soulagé", a précisé le président de la FFR.

Pour faire gagner la candidature de la France, Bernard Laporte n'a pas ménagé ses efforts, se montrant très offensif, notamment avec l'Afrique du Sud. "Quand vous voulez gagner un match, il ne faut jamais rester sur votre ligne de but, il faut attaquer, attaquer l'adversaire", s'est-il défendu. "C'est ce qu'on a fait avec tout le respect que l'on doit à tout le monde à commencer par les deux candidatures" de l'Afrique du Sud et de l'Irlande (également en compétition, ndlr).



S'il considère l'organisation de cette Coupe du monde comme l'une de ses "plus belles victoires", Bernard Laporte affirme néanmoins qu'il n'aurait pas quitté ses fonctions en cas de défaite. "J'ai été élu, confirmé à 83% il y a deux mois, donc non, je ne serais pas parti mais ça aurait été une déception très forte".