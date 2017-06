publié le 07/06/2017 à 15:58

Depuis des mois, nombre d'observateurs mais aussi de joueurs le présentent comme le futur numéro 1 mondial, celui qui déboulonnera l'un des membres du "Big four" - Andy Murray, Noivak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer - du trône. Nadal en personne assure qu'il remportera Roland-Garros dans les quatre prochaines années. L'Autrichien Dominic Thiem (prononcez Tim) a confirmé les plus grands espoirs placés en lui en humiliant Djokovic (7-6, 6-3, 6-0), mercredi 7 juin en quarts de finale sur la terre battue de la Porte d'Auteuil. Pour la deuxième année de suite, le voilà dans le dernier carré à Paris, à seulement 23 ans.



Né le 3 septembre 1993 à Wiener Neustadt, à environ 50 km au sud de Vienne, Thiem découvre la petite balle jaune dès ses premiers pas, avec un papa nommé Wolfgang, professeur de tennis à l'académie de la capitale autrichienne. Il n'a que neuf quand l'ancien entraîneur de Boris Becker et Henri Lecomte le repère. Günter Bresnik le façonnera durant neuf saisons avant ses débuts professionnels en 2012, lui enseignant notamment ce revers à une main qui fait tant de ravages aujourd'hui.

Dominic Thiem en juin 2011 en finale du simple garçon de Roland-Garros (défaite contre l'Américain Bjorn Fratangelo) Crédit : JACQUES DEMARTHON / AFP

309e joueur mondial fin 2012, le successeur de Thomas Muster dans le cœur des Autrichiens franchit chaque année un pallier de plus. 139e fin 2013, 39e fin 2014, il remporte ses premiers titres sur le circuit ATP en 2015, trois Masters 250, et termine à la 20e place du classement ATP. En 2016, il décroche à Acapulco son premier Masters 500 et signe des succès de prestige sur l'Espagnol David Ferrer, le Bulgare Grigor Dimitrov, le Français Gilles Simon et surtout le Suisse Roger Federer à deux reprises. 8e de finaliste à l'US Open après sa demie perdue contre Djokovic, le voilà au 8e rang mondial.

Seul vainqueur de Nadal sur terre en 2017

Puissant dans ses frappes, impeccable techniquement, juste tactiquement, Thiem poursuit sur sa lancée en 2017. Encore 8e de finaliste en Australie, il enchaîne sur sa terre battue fétiche en s'imposant à Rio face à l'Espagnol Pablo Carrena Busta en finale. À Barcelone, il se paye le numéro 1 mondial, Murray, en trois manches. Nadal le prive de trophée, comme à Madrid deux semaines plus tard. Mais l'Autrichien prend une revanche éclatante à Rome (6-4, 6-3), mettant fin à une série de 17 victoires de rang du Majorquain sur ocre. Sèchement remis en place par Djokovic en finale du Masters 1.000 italien (6-1, 6-0), il ne s'affole pas et tire les leçons de l'échec.



"Dominator", surnom donné en référence au "Musterminator" attribué à Muster, vainqueur de Roland-Garros en 1995, débarque à Paris avec l'étiquette d'outsider, comme le Belge David Goffin ou l'Allemand Alexander Zverev (finalement éliminé d'entrée). Il balaye successivement l'Australien Bernard Tomic, l'Italien Simone Bolelli, Steve Jonhson et l'Argentin Horacio Zeballos sans perdre la moindre manche, avant d'en faire de même avec Djokovic. Son prochain défi relève du test ultime : battre Nadal sur terre battue au meilleur des cinq sets. S'il y parvient, le titre et la place de numéro 1 ne seront plus qu'à portée de mains.