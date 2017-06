publié le 07/06/2017 à 10:53

Cette édition 2017 de Roland-Garros proposera-t-elle une demi-finale choc entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, pour ce qui serait le 51e duel entre l'Espagnol et le Serbe depuis 2006, le 8e sur la terre battue parisienne ? Les deux hommes ouvrent le bal mercredi 7 juin, respectivement sur le court central et sur le Suzanne-Lenglen. Initialement prévues la veille, ces deux premiers quarts de finale messieurs ont été reportés en raison de la pluie.



Nadal, 4e mondial, se frotte comme au tour précédent à un compatriote, Pablo Carreno Busta, tête de série numéro 20. Il ne lui a jamais concédé de set en trois parties. Dauphin d'Andy Murray au classement ATP, Djokovic mène quant à lui 5-0 face à l'Autrichien Dominic Thiem (7e), qu'il vient d'écraser (6-1, 6-0) à Rome et avait facilement dominé en demie l'an passé à Roland (6-2, 6-1, 6-4).

Attention toutefois à ce joueur de 23 ans qui n'a laissé aucune manche en route lors de ses quatre premiers tours alors que "Djoko" a été poussé au 5e set par l'Argentin Diego Schwartzman et semble toujours à la recherche de son meilleur tennis. L'an passé, le Serbe avait réalisé son rêve en remportant son premier Roland grâce à un succès face à Murray en finale. Nadal avait déclaré forfait avant son 3e tour.

11h32 - Breaké par Thiem, Djokovic recolle immédiatement à 2-2. Carreno Busta, lui, a cédé sa mise en jeu une 2e fois après être revenu à 2-1. 3-1 pour Nadal, service à suivre.



11h18 - Nadal, comme Djokovic, remporte son premier jeu de service.



11h15 - Début de match également sur le central. Nadal sert le premier face à Carreno Busta.



11h13 - C'est parti sur le Lenglen entre Djokovic et Thiem. Le Serbe est au service.



11h08 - Caroline Garcia jouera son quart de finale après le match de Rafael Nadal, à 14h au plus tôt.

10h50 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ces deux premiers quarts de finale messieurs.