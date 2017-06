publié le 05/06/2017 à 16:19

Depuis le 28 mai, les stars françaises et internationales se pressent à Roland-Garros. Autant sur les courts de tennis comme Gaël Monfils, Novak Djokovic, ou encore Rafaël Nadal, mais aussi les acteurs, actrices et personnalités de la télévision française. Des apparitions remarquées qui ne manqueront pas de gonfler le succès de la compétition, qui se termine le 11 juin prochain, auprès des spectateurs passionnés. Le week-end dernier, malgré la pluie qui a interrompu le match entre Gaël Monfils et Richard Gasquet, les people n'ont pas manqué le reste des matchs.



Ainsi, on a pu admirer Miss France 2017 Alicia Aylies avec Sylvie Tellier, la directrice générale de la société Miss France, le 1er juin dans le Village de Roland-Garros. Dans les tribunes, Karine Le Marchand et Stéphane Plaza, deux animateurs phares de la chaîne M6 ont paru très joyeux pendant la rencontre entre Timea Bacsinszky (Suisse) et Venus Williams (États-Unis). L'actrice et comédienne Bérengère Krief (Adopte un veuf !) ainsi que Louis Bertignac ont aussi passer une partie du week-end de Pentecôte à la Porte d'Auteuil, tout comme Bryce Dallas Howard (Juassic World) avec son père le réalisateur Ron Howard (Apollo 13, Deux hommes d'exception).



Les couples ont aussi la côte dans les tribunes de Roland-Garros. Mention spéciale pour Inna Modja et son compagnon Marco Conti Sikic, mais aussi Philippe Lachau (Babysitting) et son amie Élodie Fontan (Babysitting, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?), sans oublier Shy'M et le tennisman Benoîte Paire.