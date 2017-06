publié le 07/06/2017 à 14:10

Une Française sera-t-elle présente en demi-finale du simple dames de Roland-Garros jeudi 8 juin, pour la première fois depuis six ans et la défaite de Marion Bartoli face à l'Italienne Francesca Schivone. Kristina Mladenovic en a eu la possibilité la première mais s'est retrouvée emportée par les conditions climatiques et la Suissesse Timea Bacsinszky (6-4, 6-4), mardi 6 juin. C'est désormais a Caroline Garcia de disputer son quart de finale.



Pour son premier match à ce niveau en Grand Chelem - elle n'avait jamais dépassé le 3e tour -, La Francilienne de 23 ans, 27e mondiale, défie la 3e joueuse au classement WTA, la Tchèque Karoline Pliskova. Finaliste du dernier US Open, cette dernière reste également sur un quart en Australie. Les deux joueuses se sont déjà affrontées à trois reprises et Garcia mène 2-1 et 1-0 sur terre battue.

Le dernier quart de finale dames oppose parallèlement sur le court Suzanne-Lenglen l'Ukrainienne Elina Svitolina à la Roumaine Simoina Halep, finaliste en 2014. Dans la première demie, Bacsinszky retrouvera l'étonnante Lettone Jelena Ostapenko, tomlbeuse de la Danoise Caroline Woizniacki.

14h56 - Caroline Garcia efface son break de retard et égalise à 5-5. alors que Pliskova servait pour le set.



14h42 - Volée smashée dans le filet de Garcia, Pliskova mène 5 jeux à 3.



14h20 - Break Pliskova, qui mène 2-1 service à suivre.



14h14 - La Française remporte sa première mise en jeu. 1-0.



14h10 - C'est parti en Caroline Garcia et Karolina Pliskova.