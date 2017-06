publié le 07/06/2017 à 16:24

Numéro 2 mondial, le Serbe Novak Djokovic a raté ses retrouvailles mercredi 7 juin en fin de matinée avec le numéro 4, Rafael Nadal en se faisant démolir par l'Autrichien Dominic Thiem (7-6, 6-3, 6-0) lors qu'un quart de finale qui fera date. L'Espagnol, lui, n'a même pas eu besoin de forcer son talent : son compatriote Pablo Carreno Busta, touchés aux adducteurs, a jeté l'éponge en début de 2e set (6-2, 2-0).



La deuxième demi-finale opposera-t-elle l'actuel leader du classement ATP, Andy Murray, au 3e meilleur joueur de la planète, le Suisse Stan Wawrinka ? Le Japonais Kei Nishikori (9e) et le Croate Marin Cilic (9e) vont tenter de défier la logique.

Le premier est mené 8-2 dans ses confrontations avec l'Écossais mais les deux hommes ne se sont jamais affrontés sur terre battue. Le Suisse part de son côté avec un net avantage psychologique sur le second (11-2, 7-0 série en cours, 4-0 sur terre battue).

16h56 - Nishikori prend le service de Murray pour la 2e fois et mène 5-2 service à suivre. 3-1 pour Wawrinka face à Cilic.



16h44 - Nishikori confirme son break face à Murray, 3-1 en faveur du Japonais.



16h42 - Le match Wawrinka-Cilic a dominé, le Suisse mène 1-0.

16h27 - C'est parti entre Murray et Nishikori sur le central, alors que Wawrinka et Cilic entrent sur le cours Lenglen.