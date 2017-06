Roland-Garros : le programme de jeudi 8 juin

publié le 07/06/2017 à 19:20

L'Espagnole Garbine Muguruza éliminée en 8es de finale par Kristina Mladenovic, l'Américaine Serena Williams et la Russe Maria Sharapova absentes, la Chinoise Li Na et la Serbe Ana Ivanovic retraitées, l'Italienne Francesca Schiavone et la Russe Svetlana Kuznetsova accusant le poids des années, une nouvelle tête remportera ce Roland-Garros 2017. Elles sont encore quatre à en rêver : la Lettone Jelena Ostapenko, la Suissesse Timea Bacsinszky, la Roumaine Simona Halep et la Tchèque Karolina Pliskova.



La demi-finale entre les deux premières assurera la présence en finale d'une joueuse classée au-delà de la 30e place mondiale. La renversante Ostapenko (trois victoires sur cinq après avoir perdu la première manche) pointe au 47e rang, Bacsinszky, la tombeuse de Kristina Mladenovic, au 31e. Elles ne sont encore jamais affrontées sur le circuit professionnel.

Halep, tête de série numéro 3 de ce tournoi et finaliste en 2014, mène, elle, 4-1 dans ses duels avec Pliskova, tête de série numéro 2 et finaliste du dernier US Open (0-0 sur terre battue). Cette dernière a écarté Caroline Garcia en quarts. La finale aura lieu samedi 10 juin à partir de 15h.

Roland-Garros : le programme complet de jeudi 8 juin

Pas avant 15h.



Court central :

Jelena Ostapenko (LAT) - Timea Bacsinszky (SUI/N.30)

Simona Halep (ROU/N.3) - Karolina Pliskova (CZE/N.2)