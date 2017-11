Record du tour du monde : Gabart à mi-parcours avec plus d'un jour d’avance

publié le 24/11/2017 à 11:35

François Gabart est à mi-parcours de son tour du monde à la voile en solitaire puisqu'il a parcouru 12.805 milles et qu'il lui en reste 12.476 milles à avaler. "Ce n’est pas facile, je suis dans le dur, a confié explique le navigateur Charentais dans un message audio envoyé à son équipe à terre. Le vent diminue, la mer a des creux de quatre mètres, des creux puissants. Quand tu pars dans une vague, ça emporte l’étrave du bateau (...) Je ne cache pas que je suis fatigué, mais ça fait partie du jeu".



Parti d’Ouessant le samedi 4 novembre à 10h05, François Gabart continue pourtant d’imposer son rythme. Le skipper du trimaran "Macif" a franchi vendredi 24 novembre à 00h15 (heure française) la longitude du cap Leeuwin (Australie), deuxième des trois caps du tour du monde après Bonne-Espérance et avant le cap Horn, en 19 jours 14 heures et 10 minutes, à 26,50 nœuds de vitesse moyenne.

Prochain objectif, la Tasmanie

Il améliore ainsi de 1 jour 12 heures et 59 minutes le chrono réalisé un an plus tôt par le détenteur du record du tour du monde en solitaire, Thomas Coville, à bord de "Sodebo". Prochain objectif dans le viseur de "Macif" samedi 25 novembre : la Tasmanie, à la pointe sud-est de l’Australie, qui marque la sortie de l’océan Indien et l’entrée dans le Pacifique. Avec plus d’une journée d’avance à mi parcours, François Gabart est donc toujours en mesure de battre le record établi le 26 décembre dernier en 49 jours 3 heures et 7 minutes.



À 34 ans, il est certainement le marin le plus doué de sa génération. Vainqueur de la 7e édition du Vendée Globe dès sa première participation en 2012-2013, il compte également à son palmarès la Route du Rhum 2014 en Imoca, la Transat Jacques Vabre 2015, la Transat anglaise 2016 et la course "The Bridge" entre Saint-Nazaire et New-York en juillet dernier.