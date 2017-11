Transat Jacques Vabre : folle victoire pour Sorel et Carpentier en Class40

publié le 23/11/2017 à 10:36

Il était minuit passé de 19 minutes et 15 secondes ce jeudi 23 novembre (heure française) lorsque Maxime Sorel et Antoine Carpentier, à bord de "V and B", ont franchi la ligne d’arrivée de la 13e édition de la Transat Jacques Vabre. Le duo aura mis 17 jours 10 heures 44 minutes et 15 secondes pour parcourir 4.513 milles, à 10,77 nœuds de moyenne.



Indécis jusqu’au bout, le match qui a opposé "V and B" à "Aïna Enfance et Avenir" a finalement tourné à l’avantage du premier dans les dernières heures de course, le duo vainqueur ne pointant qu'à la 2e place à 10 heures de l’arrivée. "C’était un truc de malade !, s'est exclamé Maxime Sorel sur le ponton d’arrivée. La victoire est magnifique parce qu’il y a deux concurrents exceptionnels derrière nous. On part du Havre ensemble, on arrive au Brésil ensemble, tout se joue la dernière nuit".

Record battu de plus de 5 jours

En plus de cette victoire, "V and B" bat également le temps de référence sur le parcours Le Havre-Salvador de Bahia. Celui-ci avait été établi par Giovani Soldini et Pietro d’Ali sur "Telecom Italia" en 2007. Dix ans ont passé et l’amélioration de plus de 5 jours démontre la formidable évolution des Class40, devenus de véritables machines de course au large.



La 2ème place revient finalement à Aymeric Chappellier et Arthur Le Vaillant sur "Aïna Enfance et Avenir". Ils ont franchi la ligne d’arrivée 17 minutes et 42 secondes seulement après les vainqueurs. "On est à fois content d’être là et très déçus, a commenté Aymeric Chappellier. On a été dans le match jusqu’au bout, ça se joue à deux trois petits détails : un petit manque de lucidité et les aléas de la course".

"Au coucher de soleil hier soir, tout allait bien, nous avions 5 milles d’avance, raconte encore Aymeric Chappellier. Arthur était à la sieste, moi en train de régler le bateau. Et tout d’un coup la drisse a lâché et le spi s’est retrouvé à l’eau. Arrêt direct. On a manqué de lucidité. Comme disait la phrase de Nelson Mandela, qu’un ami m’a envoyé, je ne perds jamais, je gagne ou j’apprends".



Phil Sharp et Pablo Santurde, qui avaient mené la course pendant plus d’une semaine sur "Imerys Clean Energy", terminent 3es, à plus de 5 heures de "V and B". Dans cette catégorie des monocoques de 40 pieds, où trois abandons ont été enregistrés depuis le départ, il restait jeudi 23 novembre encore 12 bateaux en mer. Le dernier, "Esprit Scout" de Marc Dubois et Jean-Arnaud Seyrig, étant encore à plus de 1.600 milles de l’arrivée.