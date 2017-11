Tentative de record du tour du monde : François Gabart pulvérise tous les chronos

publié le 16/11/2017 à 14:32

Parti le 4 novembre dernier de Ouessant pour sa tentative de record du tour du monde en solitaire, François Gabart a franchi jeudi 16 novembre 2017 à 8h25 (heure française) la longitude du Cap des Aiguilles, qui marque l’entrée dans l’océan Indien, après seulement 11 jours, 22 heures et 20 minutes en mer, à plus de 27 nœuds de moyenne.



Ce temps est exceptionnel puisque non seulement le skipper du trimaran "Macif" améliore de 2 jours, 6 heures et 24 minutes le temps de passage en 2016 de Thomas Coville, détenteur du record du tour du monde en solitaire, mais il établit en outre le meilleur chrono absolu au Cap des Aiguilles, solitaire et équipage confondus !

Moins de deux jours après avoir pulvérisé son propre record de la distance parcourue en 24 heures (851 milles), François Gabart montre une fois de plus tout le potentiel de son trimaran, avec lequel il a déjà remporté de beaux succès, et démontre s'il en avait besoin qu'il est un marin surdoué. Pour atteindre de tels chronos, le Charentais bénéficie depuis son départ de conditions météo idéales, mais dans le même temps le skipper n’aura pas ménagé sa peine malgré une casse de latte qui l’a obligé à affaler la grand-voile le temps de la réparation.

Certainement le marin le plus doué de sa génération

Le voilà désormais entré dans l’océan indien avec un matelas d’avance sur Thomas Coville qui ne sera pas de trop, puisque ce dernier avait signé l’an dernier une traversée express et record (en solitaire) de l’Indien en 8 jours, 12 heures et 19 minutes. L'objectif pour François Gabart est bien évidemment de battre le record établi le 26 décembre dernier par Thomas Coville. "Sodebo Ultim" avait bouclé son tour du monde en 49 jours, 3 heures et 7 minutes.



À 34 ans, François Gabart est certainement le marin le plus doué de sa génération. Vainqueur de la 7e édition du Vendée Globe dès sa première participation en 2012-2013, il compte également à son palmarès la Route du Rhum 2014 en Imoca, la Transat Jacques Vabre 2015, la Transat anglaise 2016 et la course "The Bridge" entre Saint-Nazaire et New-York en juillet dernier.