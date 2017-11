Transat Jacques Vabre : "Arkema" s'impose en Multi50

publié le 16/11/2017 à 10:33

Il était 4h49 dans la Baie de tous les Saints (8h49 en France), lorsque Lalou Roucayrol et Alex Pella ont franchi la ligne d'arrivée, jeudi 16 novembre. Parti du Havre le 5 novembre, l'équipage de "Arkema" a bouclé les 4.350 milles théoriques du parcours en 10 jours, 19 heures, 14 minutes et 19 secondes, à la vitesse moyenne de 16,81 nœuds.



Une formidable performance pour ce duo franco-espagnol, qui en profite pour pulvériser le record qui était détenu depuis 2005 par Franck-Yves et Kevin Escoffier sur "Crêpes Whaou" (12 jours, 6 heures, 13 minutes). C'est également la première victoire pour Lalou Roucayrol en neuf participations à la Transat Jacques Vabre.

Deux côtes cassées pour Pella

Le skipper girondin âgé de 52 ans était associé au Barcelonais Alex Pella qui, durant la cinquième nuit de course, s’est blessé au cours d’une manœuvre et souffrait depuis de deux côtes cassées. Malgré cet handicap physique, et aussi quelques pannes électroniques, le duo n’a rien lâché.



Au moment du passage de ligne du duo vainqueur, Erwan Le Roux et Vincent Riou, les grands favoris de cette édition dans la catégorie sur "FenêtréA - Mix Buffet", étaient encore à plus de 100 milles de l'arrivée.