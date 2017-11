publié le 11/11/2017 à 07:58

Mission accomplie pour les Bleus. La France a battu le Pays de Galles 2 à 0, vendredi soir au Stade de France en match amical. Griezmann (18e) et Giroud (72e) ont inscrit les deux buts de la rencontre. Dominateurs, les joueurs tricolores se sont créés beaucoup d'occasions, notamment grâce à un bon Kylian Mbappé.



"On s'est créé beaucoup d'occasions, on a tiré trois fois sur les montants, on a concédé peu d'occasions, on a eu la possession, on a marqué deux buts, on n'en a pas encaissé. Donc je pense que c'est une belle prestation. Lors de nos deux derniers matchs, on n'arrivait pas, justement, à garder cette intensité pendant les 90 minutes. Aujourd'hui (vendredi, ndlr), je pense que malgré les changements, on a gardé le rythme, on a continué à se créer des occasions. C'est sûr que dans un match, tout ne peut pas être parfait, mais je pense qu'on a fait vraiment de bonnes choses. On peut être satisfaits de la prestation, sachant qu'il y avait quand même beaucoup d'absents, il y avait des joueurs qui fêtaient leur première sélection", a analysé Blaise Matuidi au micro de RTL après la rencontre.

À écouter également dans ce journal

- Vendredi soir, un homme de 28 ans a foncé délibérément sur des étudiants à Blagnac (Haute-Garonne), faisant trois blessés, dont un grave. Le conducteur a lui été placé en garde à vue.



- La ville de Paris a été mise en examen pour favoritisme, vendredi, dans l'enquête sur l'attribution de l'emplacement de la grande roue installé place de la Concorde, à Paris.



- Un couple de randonneurs alsaciens a découvert par hasard un bunker enterré dans la forêt, près d'Orbey (Haut-Rhin).



- Après un coup de pied assené à un supporter marseillais lors d'un déplacement de l'OM à Guimaraes le 2 novembre dernier en Europa League, Patrice Evra a été suspendu par l'UEFA jusqu'au 30 juin prochain. Son contrat avec l'OM a donc été résilié à l'amiable.



- L'équipe de France de rugby affrontera les All Blacks de la Nouvelle-Zélande, ce samedi soir au Stade de France (20h45). Il s'agit pour les Bleus du premier des quatre tests-matchs prévus au mois de novembre.