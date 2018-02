publié le 18/02/2018 à 09:55

66 passagers et membres d'équipage d'un avion de ligne iranien ont péri dimanche 18 février dans la matinée dans le crash de leur appareil dans une région montagneuse du sud-ouest de l'Iran, a indiqué un porte-parole de la compagnie iranienne Aseman. "Après des recherches dans la zone où l'avion s'est écrasé, nous avons été informés que toutes les personnes à bord avaient perdu la vie", a précisé Mohammad Tabatabai à la télévision d'Etat iranienne IRIB.



L'appareil transportait 60 passagers dont un enfant ainsi que six membres d'équipage.

On ignorait dans l'immédiat les causes exactes du crash, mais une tempête de neige s'abattait sur la région ces dernières heures. L'avion de la compagnie Aseman Airlines a quitté l'aéroport de Téhéran aux alentours de 8 heures, heure locale pour la ville de Yasouj dans la province d'Ispahan, dans le sud-ouest du pays, a-t-il ajouté.

Il s'est écrasé sur le mont Dena, dans la chaîne montagneuse Zagros, à environ 500 kilomètres de Téhéran et à moins de 25 kilomètres de sa destination, selon lui. Le chef de l'organisation de l'aviation civile iranienne, Reza Jafarzadeh, a également confirmé le crash de l'appareil. Une douzaine d'équipes de secours du Croissant-Rouge iranien ont été envoyées dans la région de l'accident.

Un accès difficile pour les secours

"En raison du relief montagneux, il n'est pas possible d'envoyer des ambulances", a toutefois précisé Mojtaba Khaledi, le porte-parole des services de secours à l'agence de presse iranienne Isna. Un hélicoptère qui a tenté d'atteindre le lieu de l'accident n'a pas pu atterrir en raison des mauvaises conditions météorologiques, selon les services d'urgence à la télévision publique. L'avion était un ATR-72. ATR, co-entreprise entre Airbus et Leornardo-Finmeccanica, est le leader mondial des avions à turbo-propulsion de moins de 90 places.



Le dernier accident grave d'un avion civil en Iran remonte à 2014, quand 39 personnes avaient été tuées dans le crash d'un Antonov 140 de la compagnie iranienne Sepahan, peu après son décollage de l'aéroport de Mehrabad, dans le sud de Téhéran. L'avion effectuait une liaison intérieure entre Téhéran et la ville de Tabass (est).